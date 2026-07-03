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„Oamenii s-au săturat de acest circ”. Kelemen Hunor spune că soluția pentru criza politică se află în tabăra PSD, PNL, USR şi UDMR

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Profimedia
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Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că este momentul ca partidele din fosta coaliţie să renunţe la a se mai gândi cine a greşit şi să găsească soluţie la criza politică actuală pentru că, în caz contrar, România are de pierdut. „Oamenii s-au săturat de acest circ”, este de părere Kelemen Hunor, afirmând că soluţia se află în tabăra PSD, PNL, USR şi UDMR şi trebuie găsită.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, vineri, într-o postare pe Facebook, că, în ultima perioadă, toţi cei cu care vorbeşte îl întreabă când va exista un guvern cu puteri depline.

„Oamenii s-au săturat de acest circ (...) Nu ei au provocat problema, ei au nevoie de o ţară care să funcţioneze. Acum nu mai trebuie să ne gândim cine a greşit cât de mult, ci trebuie să găsim punctul în care putem ajunge la un numitor comun”, este de părere liderul UDMR.

Acesta face din nou apel la partide, aşa cum afirmă că a făcut şi la negocieri, să lase deoparte resentimentele şi să depună eforturi pentru a găsi o soluţie.

„Dacă nu găsim o soluţie, furia oamenilor se va îndrepta împotriva noastră. Dar o problemă şi mai gravă este că ţara ar putea deveni de neguvernat. Cu cât prelungim mai mult această criză, cu atât se întăresc cei care, de fapt, nu au nicio soluţie”, a mai declarat Kelemen Hunor, referindu-se din nou la câştigul electoral al lui George Simion şi al AUR.

Liderul UDMR avertizează că, între timp, ţara stagnează: „Fără un guvern cu competenţe depline, ministerele se blochează, nu se pot adopta decrete de urgenţă, nu se pot iniţia noi legi, iar riscul ca România să piardă fonduri europene creşte. Ceea ce pierdem de acolo trebuie compensat din altă parte: din împrumuturi sau din măsuri de austeritate. De aceea, nu este indiferent cât va dura această paralizie politică”.

Kelemen Hunor afirmă că, la UDMR, „lucrurile sunt simple”: „Putem discuta despre orice soluţie responsabilă cu PSD, PNL şi USR. Dar nu vom participa la acceptarea sau legitimarea partidului extremist şi anti-maghiar AUR”.

„Soluţia se află în tabăra PSD, PNL, USR şi UDMR. Trebuie să o găsim”, este de părere preşedintele UDMR.

Editor : B.E.

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