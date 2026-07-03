Partidele din fosta Coaliție nu au reușit, după mai bine de două luni de la căderea Guvernului Bolojan, să găsească o soluție pentru Palatul Victoria. Acum, este înaintată ideea unui Executiv de armistițiu condus de PSD-PNL-UDMR, însă fără USR, iar Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, ar putea fi din nou în cărți.

Un guvern de „armistițiu” începe să se contureze ca unul dintre scenariile luate în calcul pentru deblocarea negocierilor politice. Varianta a fost avansată de liderul UDMR, Kelemen Hunor, dar despre ideea unei perioade de armistițiu pentru detensionarea situației politice a vorbit și Ilie Bolojan.

Ar însemna refacerea Coaliției de guvernare, însă numai cu PSD, PNL și UDMR, fără participarea USR. Kelemen Hunor susține că aceasta este varianta care întâmpină „cea mai mică rezistență” în actualul context politic.

Pentru funcția de premier este vehiculat din nou numele lui Alexandru Nazare, având în vedere că nu este nici membru PNL, dar ar fi acceptat atât de PSD cât și de Cotroceni.

Din punct de vedere al aritmeticii parlamentare, un executiv susținut de PSD, PNL și UDMR ar beneficia de aproximativ 256 de voturi, suficiente pentru învestirea Guvernului.

Rămân, însă, în picioare și celelalte două scenarii: Guvern monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu premier, sau un Guvern format din PNL, USR și UDMR, cu Siegfried Mureșan propus pentru funcția de prim-ministru.

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Editor : A.G.