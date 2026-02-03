Live TV

Exclusiv Îndemnul lui Kelemen Hunor pentru PSD în relația cu premierul: „Hai, Ilie, fă, fă, du-te”. Ce a spus despre rotativa din 2027

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Prezent în emisiunea „Jurnalul de Seară” de la Digi24, Kelemen Hunor a afirmat că, din punctul său de vedere, PSD nu blochează reformele. Totuși, liderul UDMR este de părere că pe anumite chestiuni coaliția a depășit orice așteptare, „în jos”, susținând că  „e cam mult” să discuţi cinci luni în coaliţie doar două proiecte de legi: cel legat de reforma în administraţie şi pachetul economic. Referitor la rotativa din 2027, Hunor crede că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze.

„Nu, sunt discuții, dar n-aș spune că blochează. Discuțiile de obicei sunt necesare, dar, într-adevăr, pe anumite chestiuni a depășit această coaliție orice așteptare în jos. De cinci luni de zile să discuți două proiecte de legi, administrația locală și centrală și pachetul economic, e cam mult. Aici, vedeți, au fost foarte puține măsuri de reformă adevărată, dacă e să vorbim de reforme. Au fost corecții dorite, nedorite, necesare, foarte necesare pentru a echilibra bugetul, pentru că anul trecut eram la prăpastia asta. Am înțeles și eu, cu toate că nu sunt economist. Și atunci sigur că a fost nevoie de mare de a restabili credibilitatea guvernului în fața finanțatorilor noștri externi, fiindcă vrei, nu vrei, acest deficit trebuie finanțat de undeva, până când reușești să reduci deficitul”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă rotativa așteptată în 2027 joacă un rol în mișcările politice ale partenerilor de coaliție, președintele UDMR a afirmat: „Nu cred. Ar fi prea devreme și ar fi prea lipsită de logică. Dacă vrei să joci politic pe rotativă, cu care eu nu am fost de acord de la bun început, asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027. Nu acum. Acum, dacă cineva încearcă și gândește rațional în această lume devenită irațională, PSD-ul ar avea interesul să împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze. De aceea, eu nu cred în această logică. Pur și simplu nu se susține. Eu înțeleg simpatiile, antipatiile, înțeleg multe chestiuni, dar logic, rațional, gândind, PSD-ul ar trebui să fie cel care spune: «Hai, Ilie, fă, fă, du-te».

Și în 2023 s-a făcut. Deci ei au vrut așa, așa s-a stabilit, au semnat. Eu am avut o altă părere (...) Dacă ei așa au vrut acum nouă luni de zile sau când am negociat coaliția, am spus bun, dacă așa vreți, așa faceți, Ei și-au asumat, noi am spus că e ok, se va face. În 2023 tot așa a fost, s-a făcut”.

