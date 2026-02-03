Live TV

Exclusiv Liderul UDMR: România a lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale. Ce spune despre politica externă a lui Nicușor Dan

Data publicării:
harta romania - moldova
Hartă România - Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți seară, la Digi24, că e nemulțumit de absența politicii externe a României în mandatul președintelui Nicușor Dan. „Noi am lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale și nu e ușor să schimbi acest lucru”, a mai precizat Kelemen.

„Nu e vorba de președintele Nicușor Dan în acest moment, e vorba de acea moștenire cu care trebuie să facă ceva președintele. Noi am lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale și nu e ușor să schimbi acest lucru. Deci e vorba mai mult de lipsă. Anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie, dar trebuie să explici societății de ce ai luat o anumită decizie sau de ce n-ai luat-o în anumite dosare. Ce crezi tu că ar fi bine pentru România. Dacă nu explică nimeni, atunci apar fel de fel de teorii ale conspirației cu Europa în două viteze, cu una, cu alta, cu Ucraina. Noi nu am lămurit câte ajutoare am dat, am dat, nu am dat.  

Deci nu trebuie ascunse aceste informații, că după aceea oamenii spun «de aceea nu sunt bani în România, că noi dăm la ucrainieni», ceea ce e fals. Dar dacă nu spune nimeni, nu vine ministrul de Finanțe, nu vine președintele, nu vine ministrul Apărării și spun doar că «nu putem spune» că nu știu ce... De ce? E vorba de bani publici. Nu te întreabă nimeni câte puști sau câte mitraliere ai dat ucrainienilor, că noi nu am dat tancuri, avioane. Am dat sistem Patriot, dacă nu mă înșel, dar trebuie explicate aceste chestiuni, dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în instituțiile statului și în clasa politică. Fără explicații nu merge. 

Ai impresia că nu există viziune, nu există direcție și România merge așa cum bate vântul, sau nici măcar”, spune Kelemen Hunor. 

