Vorbesc despre law enforcement pentru siguranța rutieră pentru că asta ne lipsește. Nu neapărat cadrul legislativ e problema, ci neaplicarea lui. Law enforcement e o sintagmă care vine din engleză și e greu de tradus corect în română. Traducerea mot-a-mot înseamnă aplicarea legii, dar sintagma se referă de fapt la o tendință sau un proces continuu de sancționare și conformare cu legea.

Ar trebui să fie un proces care implică acțiuni și rezultate. Ar trebui să vedem o serie de măsuri luate care să ducă la corectarea unor comportamente. Doar procesul de legiferare nu este suficient. După ce legea a fost adoptată, legea trebuie înțeleasă de polițiști, de către cetățeni, și apoi aplicată în litera și spiritul acesteia.

Se moare pe capete și nu schimbăm nimic

În România, dacă parcurgi un drum lung, este imposibil să nu fi văzut urmările unui accident grav. Fie că vorbim despre mașini avariate sau despre sutele de cruci care veghează de pe marginea drumului, urmările accidentelor sunt mai mult decât vizibile.

România este pe primul loc în UE la mortalitate pe străzi cu pe 85 de morți la milionul de locuitori.

Anual, aproximativ 1600 - 1800 de persoane mor în România din cauza accidentelor rutiere. Doar până în septembrie 2021, peste 1200 de români și-au pierdut viața în accidente rutiere. Alte câteva mii au fost rănite. Iar alte câteva zeci de mii de persoane au trecut prin momente grele așteptând vești de la victime. La nivel de UE suntem primii, cu cea mai mare rată de mortalitate.

O altă statistică la nivel de UE găsiți și aici pentru anii 2019 și 2020. În anul 2020 a scăzut numărul victimelor datorită carantinei, dar sigur decalajul a fost recuperat în 2021.

Încălcarea legii a devenit o obișnuință pe șoselele din România. Ne grăbim să ajungem mai repede acasă, la muncă sau în vacanță. Infrastructura precară nu ajută. În acele momente în care depășim viteza legală, ne angrenăm în depășiri periculoase sau vorbim la telefonul mobil, atunci se petrec majoritatea accidentelor.

Proiectele de lege adoptate până acum nu au fost despre procesul de law enforcement. Proiectele adoptate au privit doar majorarea punctului de amendă sau alte prevederi referitoare la sancțiuni. Sancțiunile pot fi mai mari sau mai mici, dar dacă aplicarea acestora este deficitară, înseamnă că la asta trebuie să lucrăm. Avem nevoie de law enforcement pentru siguranța rutieră și nu de amenzi astronomice, care vor fi date foarte rar.

Ce propun pentru schimbarea stării de fapt?

În legislatura anterioară am propus o inițiativă legislativă prin care mi-am propus să introduc posibilitatea legală de a utiliza camerele de bord (dash-cam) în constatarea contravențiilor rutiere. Cetățenii ar fi trimis înregistrările către Poliție, iar agenții ar fi putut aplica amenda, bazat pe înregistrările primite.

Conform unei cercetări a colegului meu Vlad Gheorghe, Europarlamentar USR, la nivelul inspectoratelor județene de poliție există încă o practică neunitară referitoare la sancționarea șoferilor bazat pe înregistrările de la camerele video care nu sunt omologate. Unele inspectorate aplică sancțiuni pe baza înregistrărilor din camere neomologate, însă cele mai multe nu o fac. Legea ar fi permis introducerea unei practici unitare, care nu ar putea fi contestată în instanțe. Omologarea este un proces birocratic pe care cei mai mulți șoferi nu ar fi dispuși să îl parcurgă. Șoferii nu ar dori să investească resurse financiare pentru a-l parcurge, dar ar utiliza clipurile împotriva unor șoferi care le pun viața în pericol.

În 2021, am reintrodus inițiativa pe circuitul parlamentar. Am ținut cont de observațiile celor cu care am discutat în toți acești ani, am introdus sancțiuni pentru cei care ar falsifica clipurile video (deși acest risc este mai degrabă neglijabil). Dacă acest proiect trece, singurul pas care ar mai fi necesar s-ar referi la crearea unei platforme web prin care șoferii să poată încărca înregistrările, făcând raportarea mult mai facilă, ca aici. Polițiștii arondați zonei unde s-a petrecut presupusa contravenție ar verifica înregistrarea, ar constata comiterea (sau nu) a acesteia, iar în cazul în care s-a demonstrat că s-a petrecut o contravenție, sancțiunea ar veni direct prin poșta proprietarului mașinii, identificată după numărul de înmatriculare.

Este suficientă această măsură?

Cu siguranță, nu, însă este o propunere care ar putea salva cu siguranță mii de vieți. Iar propunerea mea care ajută un law enforcement pentru siguranța rutieră este una complementară. Aceasta este o măsură care ar putea să aibă rezultate foarte bune completată de investițiile în infrastructură.

Mulți îmi spun că principala problemă a României este lipsa autostrăzilor, iar eforturile ar trebui îndreptate în acea direcție. Pentru a construi o autostradă, ai nevoie de ani de zile, în condiții normale. Deși în anul 2021 am avut un ministru al transporturilor care părea că va pune proiectele de infrastructură pe o cale accelerată, schimbarea de guvernare ne-a adus obiceiurile vechi înapoi. Nu știm când vom avea primele autostrăzi care vor lega Moldova de celelalte regiuni. Noi avem nevoie de măsuri azi, nu peste 10 ani!

Disciplina individuală la volan poate salva vieți începând de azi. Dacă o amendă este una dintre puținele acțiuni pe care le putem implementa pentru a salva vieți, atunci această lege trebuie adoptată și implementată.

Ce putem face începând de azi?

Legea propusă de mine și semnată de zeci de colegi de la toate partidele va intra pe circuitul parlamentar începând cu luna februarie, iar o eventuală adoptare ar putea să mai dureze câteva luni.

Până atunci, dacă aveți camere de bord și surprindeți o contravenție care credeți că pune viața cuiva în pericol, faceți sesizare. Doar dacă trimitem sesizările la Poliție și dacă formalizăm nemulțumirile noastre, acestea vor putea fi luate în considerare. Nu este eficient să postăm pe Youtube sau Facebook, și este chiar ilegal. Trimiteți sesizarea la Poliție. Haideți să trimitem niște sesizări însoțite de declarațiile personale și să vedem răspunsurile din toată țara. Și acele răspunsuri să le facem publice. Cred că dacă luăm atitudine contra celor mai indisciplinați șoferi, siguranța rutieră se va îmbunătăți. Law enforcement pentru siguranța rutieră putem face și noi, ajutând Poliția cu aceste sesizări.

Și desigur, dacă credeți că proiectul este bun, puneți ideea în dezbatere cu prietenii voștri. Mai puteți și să vă contactați reprezentantul din Parlament și spuneți-i de ce susțineți această lege.

Viața este mai importantă decât orice minut câștigat la un drum lung. Conduceți în limitele legale nu pentru că vă temeți că ați putea primi o amendă, ci pentru că prețuiți viața.