Predica rasistă de la Tușnad. Viktor Orban trebuie izolat

Premierul Ungariei a fost în România și a ținut un discurs plin de teorii ale intoleranței scoase din negura timpului, idei la limita rasismului, propagandă rusească sau prostii dovedite combinate cu teoriile conspirației. Nu a folosit direct diatribe, ci și-a împodobit tot speech-ul cu sofisme, minciuni și autovictimizare. Unele lucruri au fost spuse direct, altele au putut fi citite printre rânduri. Nu este niciun dubiu, Viktor Orban trebuie izolat, este cea mai bună metodă de a repudia un astfel de personaj, iar maghiarii nu trebuie blamați „in corpore” că au un premier care este un primitiv în gândire și prin ceea ce face vulnerabilizează proprii cetățeni.

Într-un veritabilă desfășurare de sofisme și idei depășite, Viktor Orban a făcut apologia colonialismului („asistăm la regresul lumii occidentale din punct de vedere material și al puterii”; „Occidentul a pierdut controlul asupra resurselor energetice”; „majoritatea resurselor lumii se află în afara civilizației occidentale”) și apoi a expus (dintr-un punct de vedere similar cu cel al Moscovei) faptul că europenii nu ar fi vrut să devină dependenți energetic de americani. „Europa a încercat să apere axa Germania-Rusia, adică să aducem energie și din Rusia. Acum poliția internațională (adică SUA, n.m.) tocmai distruge această axă.” Lavrov și Putin s-ar fi ridicat în picioare să-l aplaude dacă ar fi fost în public.

Dacă am trăit cumva cu impresia că premierul maghiar rămâne încă un lider rezonabil, ne-am înșelat. Situația mult mai gravă. Dincolo de preferința pentru a păstra legăturile cu Rusia, Viktor Orban prezintă idei deosebit de periculoase atunci când amintește cu o nonșalanță stupefiantă de „puritate rasială” și „puritate națională”. Aceste derapaje sunt inacceptabile într-o Românie și Europă a secolului al XXI-lea care au trecut prin tragediile ideologiilor rasiale în secolul trecut. „Suntem dispuși să ne amestecăm între noi, dar nu dorim să devenim o rasă amestecată”, iată o declarație care, oricât de surprinzător ar fi, nu aparține vreunui rasist din prima jumătate a secolului trecut, ci s-a auzit zilele trecute la Tușnad din gura lui Viktor Orban.

În mai multe rânduri, ideile lui Orban sunt frapant de asemănătoare cu cele ale Kremlinului, mergând până folosirea unor cuvinte identice (diabolizarea „presiunilor” americane, nevoia de securitate a Rusiei față de „agresiunea” NATO, Rusia s-a reorientat și livrează acum gaze Chinei (total fals, n.m.), dacă în America era președinte Donald Trump și Germania era condusă în continuare de Angela Merkel, „acest război nu ar fi izbucnit niciodată”). „Schengen, ne-Schengen, va trebui să ne protejăm granița vestică”, mai spune Orban ceea ce înseamnă că amenințarea vine de la occidentali și nu dinspre Rusia!!

Viktor Orban a transformat școala de vară de la Tușnad într-o tribună de la care a dezvoltat idei total incompatibile cu valorile europene. Deși Ungaria este membră a Uniunii Europene, tot comportamentul longevivului său premier arată că, în fapt, avem de-a face cu un fel de Belarus II, cu un stat care a devenit o trambulină antioccidentală și pro-rusă. Iar înțelegerea și sprijinul pe care îl acordă liderilor de la Kremlin sunt asezonate cu ideile cele mai rasiste ale unui lider european de după cel de-al doilea război mondial.

„Se fisurează pilonii civilizației occidentale pe care îi credeam indestructibili”, a spus premierul Ungariei, Viktor Orban, în discursul ținut la Școala de vară de la Băile Tușnad. Argumentele invocate sunt dezarmante prin amatorism. „Anterior am crezut că trăim într-un scut protector al științei, dar a venit COVID-ul” este o afirmație cel puțin stranie pentru că nimeni nu și-a imaginat că știința ne protejează de absolut orice și, în plus, realitatea este că am știut că o pandemie este foarte probabilă tocmai datorită științei – oamenii de știință au atras mereu atenția asupra pericolelor pandemiei. Afirmația lui Orban lasă să se înțeleagă că pandemia COVID-19 ar fi învins Știința, iar asta nici măcar nu este o minciună, este o prostie.

„Anterior am crezut că în Europa nu mai poate fi război, dar acum avem război în vecinătatea Ungariei” – este al doilea „pilon” care în opinia lui Orban se fisurează, dar problema nu este Europa aici. Războiul vine din afara Europei, nimeni nu consideră cu adevărat Moscova ca făcând parte a ceea ce astăzi înseamnă Europa și valorile sale. Acest fals argument al lui Orban vine din credința sa – care reiese din tot discursul – că occidentalii sunt vinovați pentru agresiunea armatei ruse din Ucraina.

„Am crezut că războiul rece nu se mai întoarce” nici măcar nu este un argument, este o afirmație mult prea banală pentru a însemna efectiv ceva. Când mai spune că „foarte mulți lideri ai lumii acționează în direcția organizării vieții noastre într-un bloc”, Orban se referă în mod evident la liderii lumii occidentale care militează pentru impunerea sancțiunilor și izolarea Rusiei ca țară agresoare și mincinoasă, și care în acest fel s-ar transforma într-un „bloc” ostil Rusiei.

Prin acest discurs condamnat deja de Washington și de marile cancelarii europene Viktor Orban s-a așezat explicit alături de Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko. După aceste jigniri la adresa colegilor săi din NATO și UE, premierul maghiar nu va scăpa niciodată de marginalizarea internațională. Viktor Orban este un adept al ideologiilor rasiale iar acest derapaj nu a fost un accident, ci face parte dintr-o doctrină iliberală autentică cu accente dintre cele mai nocive: xenofobe, homofobe și antisemite care ultragiază memoria victimelor totalitarismelor secolului XX.