Video

Un bărbat a fost înjunghiat mortal pe o stradă din Galați

Data publicării: 05.12.2025 08:31

Foto: captură video Digi24

Un bărbat de 42 de ani a fost înjunghiat mortal în urma unui conflict care a avut loc pe o stradă din Galați. Agresorul are 70 de ani și a fost reținut.

Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Incidentul a avut loc joi seară în jurul orei 21:00 în fața unui bloc din cartierul Micro 40 dintr-o zonă situată în spatele mall-ului din Municipiul Galați. Martorii au sunat la 112.

Un bătrân de 70 de ani l-ar fi înjunghiat în abdomen pe un bărbat de 42 de ani pe stradă. Medicii au găsit victima într-o baltă de sânge. S-au efectuat manvre de resuscitare timp de zeci de minute. Au reușit să o stabilizeze, dar în drum spre spital, bărbatul a murit.

Mai multe echipaje de poliție și criminaliști au făcut cercetări la fața locului. Autorul agresiunii a fost identificat și dus la audieri. A fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor calificat.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani care a murit era căsătorit și avea 3 copii.

Editor : A.C.

Etichete: politie dosar penal crima galati