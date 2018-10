ANAF pune PFA-urile la plată pentru contribuţiile pe ultimii 5 ani. Sumele depăşesc în unele cazuri 10.000 de lei

ANAF a început să trimită decizii de impunere persoanelor fizice autorizate pentru contribuţiile la sănătate şi pensii pe ultimii cinci ani. Nici PFA-urile închise şi radiate nu scapă de plata acestor sume care pot ajunge şi la peste zece mii de lei, în funcţie de veniturile realizate.

"Mi-a venit ceva de plată. Am avut un PFA în urmă cu cinci ani și acum. Eu am mai plătit ceva, dar nu știu ce mi-a venit, de fapt. Asigurările de sănătate pe 2013..."

Sunt nelămuririle unui bihorean care s-a dus la sediul ANAF din Aleşd pentru a cere informaţii despre o somaţie de plată primită pentru un PFA pe care, spune el, l-a închis acum patru ani. A plătit la timp toate contribuţiile, dar tot a mai avut de scos din buzunar 300 de lei.

"Am mai primit în urmă cu câteva luni o înştiinţare, tot aşa, de plată. Am mers la ei și au zis că a fost ceva greșeală. Când acum, ultima dată, am primit înapoi și acum merg la ei, nu, că trebuie să plătesc", a spus Cristian Suciu.

Explicaţia: ANAF recalculează contribuţiile pe ultimii cinci ani la sănătate şi pensii. În această perioadă, persoanele fizice autorizate nu au mai primit aceste decizii de impunere.

"Din 2012 nu s-au făcut deciziile finale de impunere pe contribuțiile de sănătate. Asta e problema și a noastră, a profesioniștilor, să explicăm oamenilor că vin din spate, pentru că omul consideră că și-a închis PFA-ul, dar taxele, impozitul și contribuțiile plătindu-se pe CNP - venitul din PFA e din cod fiscal, dar taxele se plătesc pe CNP", a explicat Denia Ivan, expert contabil.

Afectate sunt profesiile liberale, cum ar fi avocaţii sau medicii de familie, care sunt organizaţi ca PFA. Sumele nu sunt deloc de neglijat, iar în unele cazuri depăşesc 10 mii de lei.

"Este vorba despre asigurarea de sănătate şi asigurarea de pensii, aşa cum cunoaştem noi în termeni prescurtaţi CAS şi CASS. Discutăm despre acest CAS şi CASS aferent perioadei 2013 şi 2017, inclusiv, adică 5 ani", susţine Andreea Staicu, avocat.

Guvernul a emis în 8 octombrie o ordonanţă de urgenţă prin care prelungeşte până în iunie 2019 termenul de plată a acestor contribuţii, însă doar pentru deciziile de impunere emise după data la care ordonanţa a intrat în vigoare. Din acest an, ANAF a stabilit o cotă fixă a contribuţiilor, de 2280 de lei, indiferent de veniturile obţinute.

Contactaţi de Digi24, reprezentanţii ANAF Bihor au precizat că se lucrează la emiterea unui document care va clarifica aceste situații.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Florin Lucuța

