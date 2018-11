Piața imobiliară din Oradea, în creștere. 2500 de apartamente vor fi construite în anii următori

2.500 de noi apartamente vor fi construite în Oradea în următorii ani, iar piaţa imobiliară nu dă semne de oboseală. Preţurile au ajuns deja la nivelul de dinainte de criza din 2009, iar investiţiile în infrastructură ale Primăriei stimulează aceste proiecte imobiliare. Mulţi dintre cumpărători achiziţionează apartamentele ca investiţie.

În toate marile cartiere ale orașului există șantiere deschise de dezvoltatori imobiliari. Aceștia sunt stimulați de cererea tot mai mare pentru apartamente, de prețul mai mic al terenului față de alte orașe, dar și de investițiile făcute de municipalitate în infrastructură.

„Dezvoltarea orașului în ultima perioadă se vede și în vânzarea de apartamente. Momentan noi suntem într-o locație ultra centrală a orașului Oradea, unde proiectul pe care îl avem se rezumă aproximativ la 1000 de apartamente, pentru perioada următoare", spune Ciprian Sonea, reprezentant al unui dezvoltator imobiliar. „Toată acestă dezvoltare a orașului mă ajută pe mine ca dezvoltator imobiliar să progresez, să vând. Oameni din Israel, oameni din Germania, oameni din America, români plecați sau cei care au copii la medicină sunt interesați să investească în Oradea."

Jiries Hanna vine din Israel și studiază medicina în Oradea. A observat că prețurile apartamentelor au crescut constant în ultimii ani, așa că s-a decis să investească.

„Am investit în Oradea pentru că mi s-a părut că orașul se dezvoltă frumos și are un potențial. Am un apartament în centru de 2 camere și am mai cumpărat două apartamente pe Strada Universității."

Prețul pe metru pătrat în Oradea este totuși cu mult sub cel al unor apartamente din orașe precum Cluj-Napoca sau Timișoara. Specialiștii spun că diferențele sunt și de 600 euro pe metru pătrat.

„De ce să dai 1500 de euro pe metru pătrat, când poți să dai sub 1000 de euro, în condițiile în care Oradea se dezvoltă și nu există o piață speculativă, adică în momentul în care ar veni o criză imobiliară cum se tot aude, dacă investești la 980, cât de jos pot să te duci", explică Dacian Barna, agent imobiliar. „Trebuie să ținem cont de un context general și anume: Oradea este un oraș care s-a dezvoltat în ultima perioadă de timp, constant, s-a dezvoltat frumos și din acest punct de vedere dezvoltatorii imobiliari și potențialii investitori au venit în Oradea."

„Suntem interesați ca Oradea să rămână un oraș deschis și un oraș accesibil și din punctul de vedere al prețurilor găsite pe piața imobiliară. Avem peste 2500 de autorizații emise sau unități locative aprobate spre construire. Sperăm ca dezvoltatorii își vor îndeplini proiectele și de ce nu dacă piata si cererea le va fi convenabilă să continue să dezvolte", spune Dacian Palladi, administratorul public al Oradei.

În Oradea, prețul unui apartament nou de două camere, într-o zonă centrală, începe de la 45.000 de euro și poate ajunge la 60.000 de euro. În cazul unui apartment cu trei camere situat într-o zonă ultracentrală prețul trece de 80.000 de euro.

Reporter: Andrada Rește

Operator: Norbert Hegedus

