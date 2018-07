Proiect | Parcare "park and ride" în Centrul Civic din Oradea

Ofertă pentru navetiști și turiști, pentru care va fi contruită o parcare cu 265 de locuri în Centrul Civic al Oradei. Va fi una de tip "park and ride": astfel, cei care își vor lăsa aici mașinile vor putea călători apoi gratuit cu mijloacele de transport în comun. Este unul dintre proiectele anunţate astăzi de primarul Ilie Bolojan.

Realizarea parcării subterane din Centrul Civic al Oradei va costa, potrivit edililor, peste 16 milioane de lei. Cel mai probabil, banii vor veni din fonduri europeni. Cei care vor plăti pentru parcare vor putea circula în acea zi, pe baza tichetului, în mod gratuit cu tramvaiele sau autobuzele din oraș.

"Această parcare are o capacitate de 265 de locuri, este subterană, amplasată în jurul Catedralei Ortodoxe; are un singur nivel şi are două intrări fiecare", a detaliat Ilie Bolojan, primarul Oradei.

Un alt proiect important derulat de Primăria Oradea este construirea unui drum de legătură între sensul giratoriu de pe Calea Sîntandreiului și localitatea Biharia, pe unde va trece autrostrada Transilvania. Șoseaua va străbate Oradea, Sîntandrei, Borş şi Biharia pe o distanță de aproape 19 kilometri.

Investiția depășește 700 de milioane de lei, bani care vin printr-un proiect accesat de CNAIR. Doi ani sunt necesari pentru finalizarea lucrărilor.

"Sunt propuse pentru a fi realizate 13 poduri şi pasaje noi şi trei noduri rutiere", a explicat Adrian Foghiş, directorul Zonei Metropolitane Oradea.

"Realizarea acestui proiect este o chestiune vitală pentru oraşul Oradea şi pentru judeţul Bihor, pentru că asigură conectivitatea Oradei atât la sistemul european de transport, cât şi, pe viitor, cu România", a spus Ilie Bolojan.

Edilii s-au referit și la proiectul de construire a drumurilor colectoare şi a pasajului pentru Centrul de Transport Intermodal.

"În plus vom avea un kilometru şi jumătate de drum care se adaugă vechilor indicatori tehnico-economici. Valoarea totală a investiţiei după calcularea acestui kilometru şi jumătate se ridică la aproximativ 30.000.000 de lei", a declarat Florin Birta, viceprimar al municipiului Oradea.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Gabor Szilagyi

