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Boala digestivă care poate evolua mult timp cu simptome discrete

Data publicării:
Dr. Ilker Ablalim
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Disconfortul gastric persistent, scăderea poftei de mâncare, sațietatea rapidă sau anemia neexplicată nu trebuie ignorate, mai ales când se repetă sau se agravează. În bolile digestive importante, diagnosticul timpuriu poate schimba semnificativ opțiunile de tratament. Despre cancerul gastric aflăm mai mult de la Dr. Ilker Ablalim, medic specialist gastroenterologie.

În multe cazuri, cancerul gastric este descoperit după apariția unor simptome nespecifice, precum durere în partea superioară a abdomenului, greață, scădere în greutate sau dificultate la înghițire, în funcție de localizare. Factorii de risc pot include infecția cu Helicobacter pylori, gastrita cronică atrofică, anumite antecedente familiale, fumatul și unele modificări precanceroase ale mucoasei. La pacienții cu cancer gastric, stabilirea extinderii bolii este esențială pentru alegerea tratamentului. Planul poate include chirurgie, chimioterapie, radioterapie sau tratamente țintite, în funcție de caz.

Investigația de bază pentru diagnostic este endoscopia digestivă superioară, deoarece permite examinarea directă a esofagului, stomacului și duodenului. Prin endoscopie digestivă superioară, medicul poate identifica zone suspecte și poate recolta biopsii pentru confirmarea diagnosticului. În plus, rezultatul ajută la orientarea investigațiilor următoare, necesare pentru stabilirea stadiului bolii. Atunci când simptomele persistă, amânarea endoscopiei poate întârzia un diagnostic important.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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