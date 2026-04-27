Procedura modernă prin care a scăpat de senzația de nod în gât

Cătălin, acum în vârstă de 59 de ani, ducea o viață activă, fără probleme majore de sănătate. La un moment dat, a început să se confrunte cu dificultăți la înghițire, resimțind o senzație de nod în gât de fiecare dată când mânca.

La început, nu a pus prea mult accent pe acest disconfort, însă după aproximativ trei săptămâni, problema a început să se accentueze și să îi afecteze calitatea vieții. Așa că a decis să meargă la medic, pentru a vedea care este cauza problemei cu care se confrunta. Cătălin s-a programat la o consultație de gastroenterologie la Prof. Dr. Gabriel Constantinescu, medic primar gastroenterologie și medicină internă, și coordonatorul Centrului de Excelență în Endoscopia Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

Pentru stabilirea diagnosticului, medicul i-a recomandat bărbatului să efectueze o endoscopie digestivă superioară. Investigația avea să evidențieze prezența unui diverticul Zenker pe esofag, adică a unei formațiuni sub formă de sac la nivelul joncțiunii dintre faringe și esofag. Astfel, alimentele se pot acumula la acest nivel, provocând manifestări precum: dificultăți la înghițire cu o senzație de nod în gât sau de corp străin în gât, regurgitații și chiar tuse.

Pentru că manifestările clinice îi afectau tot mai mult calitatea vieții, Cătălin avea nevoie de un tratament care să înlăture disconfortul și care să îi permită să se alimenteze fără probleme. Astfel, Prof. Dr. Gabriel Constantinescu i-a recomandat lui Cătălin o metodă modernă de tratament, realizată prin abord endoscopic, respectiv procedura Z-POEM.

Cunoscută în termeni medicali ca miotomie endoscopică perorală, procedura POEM este o alternativă la intervenția clasică și este indicată în tulburările de motilitate esofagiană, precum acalazia cardiei. În cazul lui Cătălin, intervenția a implicat secționarea septului dintre diverticul și esofag și a mușchiului cricofaringian, astfel încât trecerea alimentelor să fie facilitată, iar dificultatea la înghițire să dispară.

Procedura Z-POEM a fost realizată de Prof. Dr. Gabriel Constantinescu, la Spitalul Clinic SANADOR, a decurs fără probleme și s-a finalizat cu succes. Fiind o intervenție minim invazivă, pacientul s-a recuperat cu ușurință, iar la scurt timp după procedură, a primit permisiunea de a se externa. În prezent, se simte foarte bine, a scăpat de acea senzație de nod în gât, se poate alimenta în condiții normale și respectă întocmai recomandările medicale.

La Centrul de Excelență în Endoscopia Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la tratamente endoscopice moderne, realizatecu ajutorul unor echipamente performante. În funcție de caz și de indicația terapeutică stabilită, intervențiile sunt realizate cu sedare, în blocul operator, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I, nivel de competență extinsă. Pacienții care au indicație pentru proceduri endoscopice, cum sunt POEM sau Z-POEM, pot realiza astfel de intervenții la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat. Procedurile sunt efectuate de medici foarte bine pregătiți și cu vastă experiență.

