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Procedurile endoscopice cu rol terapeutic

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dr vlad simion
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Unele explorări digestive nu se limitează la stabilirea diagnosticului, ci permit și rezolvarea unor leziuni în aceeași procedură. Această abordare reduce nevoia unor intervenții mai ample, atunci când problema poate fi tratată sigur pe cale endoscopică. Aflăm mai mult despre endoscopia intervențională de la Dr. Vlad Simion, medic specialist gastroenterologie.

În gastroenterologia modernă, endoscopia intervențională permite realizarea unor manevre terapeutice prin interiorul tubului digestiv, cu instrumente introduse endoscopic. Poate fi folosită pentru oprirea unor sângerări, dilatarea unor îngustări, extragerea unor corpi străini sau îndepărtarea unor leziuni. În endoscopia intervențională, indicația depinde de localizarea problemei, de dimensiunea leziunii și de riscul pacientului. Avantajul este că tratamentul se face țintit, cu recuperare mai rapidă decât în cazul multor intervenții chirurgicale.

Un exemplu frecvent este polipectomia, procedura prin care polipii digestivi sunt îndepărtați în timpul endoscopiei. În cazul colonului, îndepărtarea polipilor are un rol important în prevenirea cancerului colorectal, deoarece anumite leziuni pot evolua în timp. Prin polipectomie, țesutul recoltat este trimis apoi la analiză, pentru a stabili natura leziunii și eventualele recomandări de urmărire. Momentul următorului control depinde de numărul, dimensiunea și tipul polipilor identificați.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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