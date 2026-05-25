Tratamentul local al tumorilor ajunse la ficat

Atunci când boala oncologică se extinde la ficat, planul de tratament depinde de numărul leziunilor, localizare, funcția hepatică și controlul bolii din restul organismului. În anumite situații, tratamentele locale pot completa terapiile sistemice și pot ajuta la controlul evoluției bolii. Aflăm mai mult despre un astfel de tratament, chemoembolizarea, pentru controlul metastazelor hepatice de la Conf. Dr. Bogdan Popa, medic primar radiologie-imagistică medicală cu supraspecializare în radiologie intervențională.

În evoluția unor cancere, metastazele hepatice apar prin răspândirea celulelor tumorale la nivelul ficatului. Evaluarea se face prin investigații imagistice și analize care arată atât extinderea leziunilor, cât și capacitatea ficatului de a tolera tratamentul. La pacienții cu metastaze hepatice, decizia terapeutică este luată de o echipă multidisciplinară, pentru că unele cazuri pot beneficia de chirurgie, altele de terapii sistemice sau de proceduri intervenționale. Alegerea corectă urmărește controlul bolii, dar și menținerea unei funcții hepatice cât mai bune.

Când intervenția locală este potrivită, chemoembolizarea poate fi folosită pentru a administra tratamentul direct în vasele care hrănesc tumora. Procedura combină eliberarea locală a substanței citostatice cu blocarea parțială a fluxului de sânge către leziune, pentru a concentra efectul în zona tratată. În chimioembolizarea hepatică, indicația depinde de tipul cancerului, extinderea bolii și starea generală a pacientului. Monitorizarea după procedură este importantă pentru evaluarea răspunsului și pentru depistarea reacțiilor care pot necesita tratament.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.