Live TV

Tratamentul local al tumorilor ajunse la ficat

Data publicării:
dr_bogdan_popa

Atunci când boala oncologică se extinde la ficat, planul de tratament depinde de numărul leziunilor, localizare, funcția hepatică și controlul bolii din restul organismului. În anumite situații, tratamentele locale pot completa terapiile sistemice și pot ajuta la controlul evoluției bolii. Aflăm mai mult despre un astfel de tratament, chemoembolizarea, pentru controlul metastazelor hepatice de la Conf. Dr. Bogdan Popa, medic primar radiologie-imagistică medicală cu supraspecializare în radiologie intervențională.

În evoluția unor cancere, metastazele hepatice apar prin răspândirea celulelor tumorale la nivelul ficatului. Evaluarea se face prin investigații imagistice și analize care arată atât extinderea leziunilor, cât și capacitatea ficatului de a tolera tratamentul. La pacienții cu metastaze hepatice, decizia terapeutică este luată de o echipă multidisciplinară, pentru că unele cazuri pot beneficia de chirurgie, altele de terapii sistemice sau de proceduri intervenționale. Alegerea corectă urmărește controlul bolii, dar și menținerea unei funcții hepatice cât mai bune.

Când intervenția locală este potrivită, chemoembolizarea poate fi folosită pentru a administra tratamentul direct în vasele care hrănesc tumora. Procedura combină eliberarea locală a substanței citostatice cu blocarea parțială a fluxului de sânge către leziune, pentru a concentra efectul în zona tratată. În chimioembolizarea hepatică, indicația depinde de tipul cancerului, extinderea bolii și starea generală a pacientului. Monitorizarea după procedură este importantă pentru evaluarea răspunsului și pentru depistarea reacțiilor care pot necesita tratament.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin
1
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete...
aeronava easyjet
2
Un zbor EasyJet din Egipt către Marea Britanie a aterizat de urgență la Roma după ce un...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Shakira dai dai
5
Videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost publicat...
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Digi Sport
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kaizen FoundationxAPCAO_May 4
APCAO lansează primul ghid de recuperare pentru copiii cu afecțiuni hematologice maligne, cu sprijinul Kaizen Foundation
dr cristina radulescu
Când boala de ficat crește riscul de cancer
Dr. Eliza Gangone
Ce înseamnă operația pentru tumorile rectale
Dan-Bentia
Ce înseamnă extinderea bolii oncologice la nivel cerebral
dr Andra Stancu
Cum schimbă diagnosticul molecular tratamentul în cancerul de sân
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui...
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: „Analiza celor peste 10.000 de proiecte din PNRR...
Renate Reinsve, Cristian Mungiu și Sebastian Stan.
Ce înseamnă includerea filmului lui Mungiu pe lista proiectelor...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - USR - PLANGERE PRIM MINISTRU - 30 DEC 2024
Darău îl acuză pe fostul șef ADR că a plătit salarii din bani...
Ultimele știri
O navă taiwaneză și una chineză s-au „confruntat verbal” două zile într-o dispută teritorială pe mare
Exercițiu tactic de amploare la Botoșani: Trupe speciale din România, Republica Moldova și Ungaria participă la „Blue Guardians”
Cazul care a zguduit Republica Moldova. Fostul oficial a cărui soție s-a sinucis a fost pus sub acuzare. Ce spun procurorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemene născute la câteva minute distanță au aflat după zeci de ani că au tați diferiți. Cazul extrem de rar...
Cancan
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Singurul jucător al lui Kopic cu probleme medicale înainte de Dinamo – FCSB. Ce se întâmplă cu Pușcaș?
Adevărul
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Două ore de...
Playtech
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
Digi FM
Au împlinit 75 de ani de căsnicie și au dezvăluit secretul relației perfecte. Replica savuroasă a soțului a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„E o femeie formidabilă, pare că a câștigat la loteria genetică!” Matt Damon, declarații neașteptate despre...
Adevarul
Barajele abandonate care sufocă râurile României. Peste 600 de bariere inutile au fost demolate pe râurile...
Newsweek
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
Digi FM
Cea mai dură reacție după victoria lui Cristian Mungiu la Cannes: „Festivalul a greșit”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce anumite regiuni ale creierului sunt mai predispuse la tumori. Descoperirea cerceatătorilor australieni
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Russell Crowe și iubita sa, îndrăgostiți la Roland-Garros. Imagini inedite cu actorul din „Galdiatorul”...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...