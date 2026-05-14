APCAO lansează primul ghid de recuperare pentru copiii cu afecțiuni hematologice maligne, cu sprijinul Kaizen Foundation

APCAO (Asociația Părinților Copiilor cu Afecțiuni Oncologice) anunță lansarea oficială a ghidului multidisciplinar „Recuperarea Medicală a Copiilor cu Afecțiuni Hematologice Maligne”, o resursă de referință pentru îngrijirea oncologică pediatrică din România, dezvoltată cu sprijinul Kaizen Foundation.

Prezentat pe 13 mai, în cadrul unui eveniment dedicat organizat la București, la Institutul Clinic Fundeni, ghidul reprezintă o premieră națională, reunind expertiză medicală și abordări practice de recuperare într-o singură resursă structurată, concepută pentru a sprijini profesioniștii din domeniul sănătății care lucrează cu pacienți pediatrici onco-hematologici.

Ghidul reunește expertiza unor specialiști români de renume în onco-hematologie pediatrică, recuperare medicală, fizioterapie și îngrijire psihologică, printre care Prof. Univ. Dr. Anca Coliță, Prof. Univ. Dr. Violeta Silvia Teodorescu, Prof. Univ. Dr. Mihaela Apostu, Dr. Liliana Vlădăreanu, Ș.L. Dr. Letiția-Elena Radu, Asist. Univ. Dr. Andra Daniela Marcu, Fzt. Drd. Mariana Cristina Fărcășanu, Fzt. Christina Gianno și Dr. Ana-Maria Stan, reflectând o abordare multidisciplinară a recuperării în oncologia pediatrică.

Structurat în mai multe secțiuni, acesta acoperă: complicațiile asociate tratamentului (neurologice, musculare, scheletice), metodologii integrate de evaluare a pacientului, planificarea recuperării și programe de fizioterapie, recuperarea post-tratament și reintegrarea pe termen lung, precum și evaluarea și sprijinul psihologic.

Ghidul va fi distribuit gratuit de către APCAO către instituții medicale și profesioniști din domeniul sănătății din întreaga Românie, asigurând un acces extins și utilizarea practică în contexte clinice.

„Acest ghid răspunde unei nevoi reale și urgente, identificate în urma anilor de lucru îndeaproape cu copiii diagnosticați cu cancer și familiile acestora. Dincolo de tratament, recuperarea și calitatea vieții sunt esențiale — iar până acum nu a existat în România o resursă multidisciplinară completă care să susțină acest proces. Nu este doar un instrument medical, ci un pas înainte în modul în care abordăm îngrijirea, demnitatea și rezultatele pe termen lung pentru acești copii”, a declarat Președintele APCAO, Amalia Năstase.

Dezvoltarea ghidului a fost posibilă prin sprijinul Kaizen Foundation, ca parte a unui parteneriat mai amplu axat pe îmbunătățirea atât a rezultatelor medicale, cât și a calității vieții pacienților pediatrici oncologici.

„Rolul nostru este să susținem inițiative care creează schimbări semnificative și de durată în viața oamenilor. Acest ghid se remarcă prin faptul că reunește expertiza medicală și aplicabilitatea practică, având potențialul de a îmbunătăți direct rezultatele recuperării pentru copiii din întreaga Românie. Suntem mândri să sprijinim APCAO și comunitatea medicală în a face această resursă accesibilă pe scară largă”, a declarat Președintele Kaizen Foundation, Panos Konstantopoulos.

Inițiativa face parte dintr-o colaborare mai amplă (2025–2026) între APCAO și Kaizen Foundation, care include: sprijin pentru educația medicală a tinerilor medici prin burse doctorale, dezvoltarea Taberelor de Recuperare în Oncologie Pediatrică, programe dedicate îmbunătățirii calității vieții pacienților și familiilor acestora, precum și sprijin continuu pentru activitățile și sustenabilitatea APCAO.

Această demers continuă angajamentul mai amplu al Kaizen Foundation în România, după primul proiect derulat în 2024 pentru sprijinirea modernizării Spitalului de Pediatrie din Pitești, alături de inițiative educaționale și de mediu dezvoltate în prezent împreună cu parteneri precum Flora & Fauna România.

Despre Kaizen Foundation

Kaizen Foundation este o organizație cu scop social, finanțată exclusiv de Kaizen Gaming, una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Fundația își propune să acționeze ca un catalizator al schimbării pozitive la nivel global, în parteneriat cu comunități locale, ONG-uri, instituții private și publice. Misiunea Kaizen Foundation este de a susține inițiative cu impact pe termen lung, care încurajează inovația și contribuie la îmbunătățirea tuturor aspectelor vieții oamenilor, cu accent pe societate, educație și mediu.

Despre APCAO

APCAO (Asociația Părinților Copiilor cu Afecțiuni Oncologice) este o organizație non-guvernamentală din România dedicată sprijinirii copiilor diagnosticați cu cancer și familiilor acestora. Prin programe de sprijin medical, psihologic și social, APCAO colaborează îndeaproape cu profesioniști și instituții din domeniul sănătății pentru a îmbunătăți condițiile de tratament, parcursurile de recuperare și calitatea generală a vieții pacienților pediatrici oncologici. Organizația dezvoltă, de asemenea, inițiative menite să susțină recuperarea și reintegrarea pe termen lung, promovând în același timp standarde mai bune de îngrijire în sistemul medical.

