Ce înseamnă operația pentru tumorile rectale

Data publicării:
Dr. Eliza Gangone

În tumorile rectale, tratamentul este realizat cu multă atenție, pentru că zona este complexă și importantă funcțional. Strategia corectă începe cu stadializarea bolii și continuă cu alegerea secvenței de tratamente, astfel încât rezultatul oncologic și cel funcțional să fie cât mai bune. Aflăm mai mult despre tratamentul chirurgical al cancerului de rect de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.

La pacienții cu cancer de rect, obiectivul este îndepărtarea completă a tumorii și reducerea riscului de recidivă locală. Boala necesită adesea evaluare imagistică dedicată și, în multe cazuri, tratament oncologic înainte de operație, în funcție de stadiu. Planul este stabilit de obicei de echipa oncologică multidisciplinară, pentru a integra chirurgia, radioterapia și tratamentele sistemice. Momentul intervenției chirurgicale și tipul operației sunt alese în funcție de extensia bolii și de particularitățile cazului.

Pentru tratamentul chirurgical al cancerului de rect, contează foarte mult vizibilitatea operatorie bună și posibilitatea unor gesturi fine, mai ales în spații anatomice înguste. Chirurgia robotică este o opțiune minim invazivă care ajută în astfel de situații. Selecția cazurilor este esențială, pentru că beneficiile depind de localizare, stadiul bolii și anatomia pacientului. Scopul rămâne controlul oncologic bun și o recuperare cât mai eficientă după intervenția chirurgicală.

Articol susținut de SANADOR

Editor : A.D.V.

