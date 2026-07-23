Live TV

Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA, prima din România autorizată să fabrice produse de terapie avansată pentru studii clinice

Data publicării:
Fotografie principala articol (1) Articol susținut de Regina Maria
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA a primit din partea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) autorizația de fabricație și certificarea GMP care permit fabricarea medicamentelor de terapie avansată cu celule stem mezenchimale destinate utilizării în investigație clinică.

Este prima autorizație de acest tip acordată unei bănci de celule stem din România. Celulele stem mezenchimale sunt obținute din țesutul cordonului ombilical recoltat la naștere și păstrat în bancă. Produsele realizate pot fi utilizate în regim autolog, pentru copilul de la care a fost recoltat țesutul, sau în regim alogen înrudit, pentru un frate sau o altă rudă compatibilă.

Certificarea GMP (Good Manufacturing Practice) confirmă că etapele de fabricație, testare, control al calității, stocare și eliberare a produselor respectă standardele europene de Bună Practică de Fabricație. Procesele sunt desfășurate în spații autorizate, pe baza unor proceduri controlate și validate, cu cerințe stricte privind siguranța, calitatea și trasabilitatea.

Această autorizație marchează o etapă esențială în dezvoltarea medicinei regenerative în România. Ea confirmă că infrastructura, procesele și standardele noastre de fabricație respectă cele mai exigente cerințe aplicabile producției de medicamente pentru terapii avansate și ne permite să susținem dezvoltarea studiilor clinice în acest domeniu. Este rezultatul a peste 15 ani de investiții constante în tehnologie, oameni și sisteme de calitate", susține Adrian Pânzaru, Director Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA.

Adrian Panzaru_Regina Maria
Adrian Pânzaru, Director Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA.

De la procesarea și stocarea celulelor și țesuturilor, la fabricația de medicamete pentru investigații clinice

Autorizația ANMDMR extinde activitatea băncii dincolo de procesarea și stocarea celulelor și țesuturilor, către capacitatea de fabricație a medicamentelor de terapie avansată destinate cercetării clinice, într-un cadru reglementat și conform celor mai înalte standarde de calitate și siguranță.

Obținerea autorizației de fabricatie și a certificării GMP creează premisele pentru implicarea în studii clinice dedicate dezvoltării unor terapii inovatoare pentru afecțiuni pentru care opțiunile terapeutice disponibile sunt limitate cum ar fi bronhodisplazia pulmonară, hipoxia sauhemoragia cerebrală, tulburări de spectru autist etc. Astfel, putem colabora cu organizatori ai studiilor clinice, centre de cercetare și instituții medicale din țară și din străinătate, furnizând produse de terapie avansată bazate pe celule stem mezenchimale. Aceste parteneriate contribuie la accelerarea cercetării și la dezvoltarea unor noi opțiuni terapeutice pentru pacienți", ne-a declarat Dr. Magda Dulugiac, doctor în biologie și manager al Laboratorului de Celule Stem din cadrul Băncii Centrale de Celule Stem REGINA MARIA.

Magda Dulugiac_Regina Maria (1)
Magda Dulugiac, doctor în biologie și manager al Laboratorului de Celule Stem din cadrul Băncii Centrale de Celule Stem REGINA MARIA.

Autorizația face posibilă și inițierea demersurilor necesare pentru aprobarea unor studii clinice dedicate nou-născuților și copiilor care au unități de celule stem recoltate la naștere și stocate.

„Obiectivul nostru este să contribuim la dezvoltarea unor noi opțiuni terapeutice bazate pe medicina regenerativă, în deplină conformitate cu standardele de siguranță și cerințele autorităților de reglementare”, a adăugat Dr. Magda Dulugiac.

Ce sunt medicamentele de terapie avansată?

Medicamentele de terapie avansată, cunoscute și sub acronimul ATMP, sunt produse terapeutice dezvoltate pe baza celulelor, genelor sau a ingineriei tisulare. În cazul terapiilor celulare, celulele sunt prelucrate în afara organismului prin procese complexe de fabricație, astfel încât să poată îndeplini o anumită funcție terapeutică.

Aceste produse sunt reglementate în Uniunea Europeană printr-un cadru legislativ dedicat și pot fi utilizate numai în condiții strict controlate, inclusiv în cadrul studiilor clinice autorizate.

Banca Centrală de Celule Stem REGINA MARIA stochează țesutul de cordon ombilical recoltat la naștere, iar în calitate de fabricant îl poate utiliza pentru izolarea și multiplicarea celulelor stem mezenchimale care intră în compoziția produsului de terapie avansată. Produsul obținut este destinat exclusiv copilului de la care provine țesutul stocat sau unei rude compatibile.

Banca este acreditată de Agenția Națională de Transplant din 2009 pentru stocarea celulelor stem din sângele și țesutul cordonului ombilical. Din 2022, aceasta este autorizată și pentru stocarea altor tipuri de celule și țesuturi, inclusiv osoase, cardiovasculare, oculare și reproductive. În prezent, instituția are peste 50.000 de unități stocate.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zohran Mamdani
1
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
EU Summit
2
Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru...
Actrița Kaylee Hottle
3
Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani
Președintele Donald Trump.
4
Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o...
cersetorieee
5
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Digi Sport
Soțul ei i-a ”tocat” întreaga avere uriașă și a ajuns să fie condamnată: ”Am avut încredere în el. A fost un șoc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 21 iulie_DR Alexandru Grecu
Gonartroza tratată cu celule stem. Ortoped: „Infiltraţiile nu înlocuiesc recuperarea, ci sunt parte a unui tratament complex”
celule stem luate cu pipeta
Oamenii de știință au identificat un potenţial mecanism de blocare a unei forme agresive de leucemie
Celule noi descoperite în ochiul uman ar putea ajuta la restabilirea vederii
Celule noi descoperite în ochiul uman ar putea ajuta la restabilirea vederii. Explicațiile oamenilor de știință
Microscop
Al șaptelea pacient care este declarat vindecat de HIV. Acesta nu mai este infectat de 6 ani
ilustrație cu un mamut
Cu un pas mai aproape de învierea unui gigant din epoca de gheață. Când s-ar putea naște primul mamut recreat prin inginerie genetică
Recomandările redacţiei
traian basescu
Băsescu îi critică pe liderii politici care au negociat în secret cu...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader explică decizia CCR privind secretizarea declarațiilor...
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ședință la Ministerul Energiei după blocarea livrărilor de petrol din...
Turkey NATO Summit Trump
Trump anunță că Washingtonul va aproba acordul nuclear cu Arabia...
Ultimele știri
AUR îi cere lui Nicușor Dan să îl demită pe Eugen Tomac. Partidul reclamă „o imixtiune inacceptabilă în viața partidelor parlamentare”
Imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, după ce incendiul a fost stins. Explicații despre daunele suferite de Gas Lisbon
Preot din Topoloveni, suspendat de la slujire şi cercetat disciplinar după ce a preluat conducerea filialei locale a PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A câștigat 31 de milioane de lire, dar a rămas fără nimic. Drama campioanei de Grand Slam: „Am avut încredere...
Cancan
Omul care a anticipat criza din 2008 și pandemia lansează un nou avertisment. Previziunea care dă fiori
Fanatik.ro
Fotografia cu Nadia Comăneci greu de explicat. Cine apare alături de ”Zeița de la Montreal” în aceeași clasă...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu...
Adevărul
Lamborghini filmat din elicopter efectuând trei depășiri pe linia continuă. Pedeapsa primită de șofer
Playtech
Asociațiile de proprietari schimbă listele de întreținere. Regula pe care trebuie să o respecte legată de...
Digi FM
„Asta nu este medicină". Discursul unei absolvente de la UMF Iași a devenit viral: ce a reproșat conducerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Radu Drăgușin a debutat la Fiorentina! Verdict fără milă în presa din Italia
Pro FM
Primele imagini cu Billie Eilish de pe platourile filmului „The Bell Jar”. Inedita transformare a vedetei pop...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Va apărea un nou film Deadpool!” Anunțul făcut de Ryan Reynolds și decizia neașteptată privind rolul său
preturi petrol crestere
Prețul petrolului a depășit din nou pragul de 100 de dolari pe baril
Newsweek
Care pensionari iau 600 de lei plus la pensie în august? Când se virează pensiile luna viitoare?
Digi FM
Exclusiv la matinalul Digi FM: Cum a ajuns Miresic să încaseze patru bătăi la propria nuntă!
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Matt Damon dezvăluie cine i-a fost dublură în „The Odyssey”: „Avea cele mai impresionante brațe, i-am...
UTV
Apartamentul lui Jorge din Mamaia Nord a fost devastat de turiști. Artistul estimează pagube de mii de euro...