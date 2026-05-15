Live TV

De 30 de ani #peabonament, am digitalizat dosarul cu șină

Data actualizării: Data publicării:
peabonament 1280x720 Articol susținut de Regina Maria
Din articol
Când accesul la medic depindea de timp, noroc și insistență Abonamentul a schimbat momentul în care oamenii ajung la medic Medicina premium nu mai este despre acces exclusivist Următorii 30 de ani: de la acces, la medicină personalizată

De la „vedem dacă reușim astăzi să intrăm la doctor”, la notificări și remindere pentru programări făcute la orice oră din zi și din noapte

În România anilor ’90, mersul la medic era, pentru mulți oameni, un demers adesea amânat. Nu pentru că sănătatea conta mai puțin, ci pentru că accesul era dificil, impredictibil și consumator de timp. O programare putea începe cu întrebarea „la ce număr sunăm?”, continua cu telefoane la care nu răspundea nimeni și se încheia, de multe ori, cu un drum direct la policlinică, fără certitudinea că pacientul va prinde loc în ziua respectivă.

În acest context, în 1996, Regina Maria lansa pe piața din România conceptul de abonament medical. La început, ideea părea mai degrabă un beneficiu conceput să ofere acces la servicii medicale de bază. Trei decenii mai târziu, beneficiul s-a transformat în normă, iar Regina Maria a depășit pragul de 1,1 milioane de abonamente, cu peste 13.500 de companii partenere, peste 400 de locații și clinici partenere în țară, cinci spitale, peste 200 de puncte de recoltare, peste 30 de centre de imagistică și 36 de laboratoare.
Schimbarea nu a fost doar una de infrastructură. A fost, mai ales, o schimbare de comportament.

Când accesul la medic depindea de timp, noroc și insistență

În urmă cu trei decenii, accesul la medic depindea adesea de timpul pe care îl aveai la dispoziție, de relații, de insistență și de disponibilitatea din ziua respectivă. Se mergea direct la cabinet, se aștepta perioade îndelungate pe hol și, în multe cazuri, vizita la medic se producea doar atunci când problema devenea urgentă. Abonamentul medical a introdus o logică diferită: acces predictibil, costuri mai clare și o relație constantă cu sistemul medical. Nu a eliminat doar o barieră administrativă, ci a mutat sănătatea din zona excepției, în zona rutinei.

Provocarea de la început nu a fost doar să construim un produs, ci să deschidem o conversație despre prevenție. Acum 30 de ani, prevenția nu făcea parte din felul în care oamenii se raportau la sănătate. Medicina începea, de cele mai multe ori, cu o urgență. Prin abonamente, am început să construim pas cu pas un alt mod de a avea grijă de sănătate.”, spune Andreea Minuță, Director Executiv, Divizia de Abonamente, Regina Maria.

Astăzi, programările pot fi făcute digital, la orice oră, iar pacientul primește notificări, remindere și acces la istoricul medical. În locul dosarului cu șină, al biletelor păstrate în sertar și al buletinelor de analize căutate înainte de fiecare consultație, pacientul are tot mai multe informații la doar câteva click-uri distanță.

Abonamentul a schimbat momentul în care oamenii ajung la medic

La început, abonamentul medical răspundea unei nevoi simple: accesul. În timp, miza lui s-a schimbat. Nu a mai fost doar despre a ajunge la medic, ci despre a ajunge la timp.

Un studiu Regina Maria* arată că vizita la medic în scop preventiv rămâne o practică pentru mai puțin de jumătate dintre români: trei din zece nu au fost în 2025 la niciun control de rutină, iar alți doi din zece au mers doar la controlul obligatoriu de medicina muncii. În rândul celor care au abonament medical, însă, comportamentul se schimbă: peste 70% dintre abonații Regina Maria au avut cel puțin o vizită la medic în ultimul an, iar media este de aproximativ șapte vizite pe an.

Abonamentul medical a fost instrumentul care a scos interacțiunea cu sistemul medical din zona excepției și a dus-o în zona de normalitate. Dacă, în prima etapă, a fost important să încurajăm accesul, în timp obiectivul a devenit mai complex: să construim o relație constantă cu medicina, bazată pe monitorizare, prevenție și continuitate.”, spune Andreea Minuță.

Pentru pacient, asta înseamnă mai puține amânări. Pentru medic, înseamnă mai mult context. Pentru sistem, înseamnă șansa de a interveni mai devreme, când problemele pot fi gestionate mai eficient.

Medicina premium nu mai este despre acces exclusivist

În anii ’90, serviciile medicale private erau rare și, de multe ori, percepute ca o opțiune disponibilă pentru un număr restrâns de pacienți. Ideea de medicină premium era asociată cu accesul individual, cu resurse personale și cu un anumit nivel de privilegiu.

Abonamentele medicale au schimbat această realitate. Sănătatea a devenit un beneficiu care poate funcționa la scară macro, nu doar o opțiune individuală.

Pentru noi, premium înseamnă acces facil, servicii la standarde ridicate, procese clare și o experiență susținută de digitalizare. Diferențierea reală apare atunci când această experiență nu este una excepțională, ci una repetabilă și accesibilă pentru cât mai mulți pacienți.”, spune Andreea Minuță.

Următorii 30 de ani: de la acces, la medicină personalizată

Astăzi abonamentul medical nu mai este un simplu produs. A devenit o poartă de intrare într-un ecosistem medical: clinici, laboratoare, imagistică, telemedicină, stomatologie, psihoterapie.
Iar dosarul cu șină, simbolul unei medicine fragmentate, este înlocuit treptat de un model în care sănătatea nu mai începe cu urgența, ci cu prevenție adaptaptă la nevoile fiecărui pacient.

* Conform studiului „Românii si preventia”, realizat la comanda Retelei de Sanatate Regina Maria, prin platforma iVox, în martie 2026, pe un esantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane adulte din România.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
buletin de vot urna inquam octav ganea
5
Sondaj CURS: AUR ar obține 32% la parlamentare, PSD –24%, PNL –20%, USR –10%. Călin...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
palatul regal mamaia
Vila Regală din Mamaia, un simbol în ruină. Locul în care Regele Mihai și-a petrecut verile în copilărie a devenit azi groapă de gunoi
Fotografie articol RM_Digi
Pacientul: de la simplu beneficiar de servicii la partener. Cum schimbă feedback-ul medicina de azi?
castel regal mamaia
Palatul Regal din Mamaia va fi restaurat. Povestea tumultuoasă de un secol a reședinței de vară a regilor României. Cum arată acum
main picture
Când fotbalul devine arenă preventivă – Regina Maria i-a încurajat pe microbiști să acorde mai multă atenție sănătății lor
Imagine principală
Locul de pe harta României unde medicina întâlnește speranța: Spitalul Regina Maria Timișoara devine Centru European de Flebologie
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, după aprobarea cererii din PNRR de 2,6 miliarde euro...
Fostul președinte Traian Băsescu
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în...
INSTANT_GUVERN_SEDINTA_CAB_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul a aprobat majorări salariale și angajări la 47 de companii...
Aplicația „iBon” ANAF. Foto Getty Images
ANAF lansează aplicația prin care românii pot verifică dacă au primit...
Ultimele știri
Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia a fost distrusă în urma unui atac ucrainean cu drone
Cod galben de ploi torențiale și vijelii în aproape jumătate de țară. Care sunt județele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
Nicușor Dan a mers cu băiețelul său la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sofia Vergara, controverse după ce a spus că vrea un iubit bogat: „Imaginați-vă un bărbat care ar spune asta!”
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Miza uriașă a derby-ului Dinamo – CFR Cluj: „Vor muri pe teren!” Toate calculele înaintea etapei a 9-a din...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane...
Adevărul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Ce înseamnă „Bangaranga”? Povestea din spatele hitului exploziv cu care Bulgaria a ajuns în finală la...
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cine erau turnătorii din România comunistă. Ce îi determina pe români să-și dea în gât colegii de serviciu...
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
Nicole Kidman, fascinată de „Danaida” lui Brâncuşi, într-un videoclip promoţional al unei celebre case de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...