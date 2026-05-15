De 30 de ani #peabonament, am digitalizat dosarul cu șină

De la „vedem dacă reușim astăzi să intrăm la doctor”, la notificări și remindere pentru programări făcute la orice oră din zi și din noapte

În România anilor ’90, mersul la medic era, pentru mulți oameni, un demers adesea amânat. Nu pentru că sănătatea conta mai puțin, ci pentru că accesul era dificil, impredictibil și consumator de timp. O programare putea începe cu întrebarea „la ce număr sunăm?”, continua cu telefoane la care nu răspundea nimeni și se încheia, de multe ori, cu un drum direct la policlinică, fără certitudinea că pacientul va prinde loc în ziua respectivă.

În acest context, în 1996, Regina Maria lansa pe piața din România conceptul de abonament medical. La început, ideea părea mai degrabă un beneficiu conceput să ofere acces la servicii medicale de bază. Trei decenii mai târziu, beneficiul s-a transformat în normă, iar Regina Maria a depășit pragul de 1,1 milioane de abonamente, cu peste 13.500 de companii partenere, peste 400 de locații și clinici partenere în țară, cinci spitale, peste 200 de puncte de recoltare, peste 30 de centre de imagistică și 36 de laboratoare.

Schimbarea nu a fost doar una de infrastructură. A fost, mai ales, o schimbare de comportament.

Când accesul la medic depindea de timp, noroc și insistență

În urmă cu trei decenii, accesul la medic depindea adesea de timpul pe care îl aveai la dispoziție, de relații, de insistență și de disponibilitatea din ziua respectivă. Se mergea direct la cabinet, se aștepta perioade îndelungate pe hol și, în multe cazuri, vizita la medic se producea doar atunci când problema devenea urgentă. Abonamentul medical a introdus o logică diferită: acces predictibil, costuri mai clare și o relație constantă cu sistemul medical. Nu a eliminat doar o barieră administrativă, ci a mutat sănătatea din zona excepției, în zona rutinei.

„Provocarea de la început nu a fost doar să construim un produs, ci să deschidem o conversație despre prevenție. Acum 30 de ani, prevenția nu făcea parte din felul în care oamenii se raportau la sănătate. Medicina începea, de cele mai multe ori, cu o urgență. Prin abonamente, am început să construim pas cu pas un alt mod de a avea grijă de sănătate.”, spune Andreea Minuță, Director Executiv, Divizia de Abonamente, Regina Maria.

Astăzi, programările pot fi făcute digital, la orice oră, iar pacientul primește notificări, remindere și acces la istoricul medical. În locul dosarului cu șină, al biletelor păstrate în sertar și al buletinelor de analize căutate înainte de fiecare consultație, pacientul are tot mai multe informații la doar câteva click-uri distanță.

Abonamentul a schimbat momentul în care oamenii ajung la medic

La început, abonamentul medical răspundea unei nevoi simple: accesul. În timp, miza lui s-a schimbat. Nu a mai fost doar despre a ajunge la medic, ci despre a ajunge la timp.

Un studiu Regina Maria* arată că vizita la medic în scop preventiv rămâne o practică pentru mai puțin de jumătate dintre români: trei din zece nu au fost în 2025 la niciun control de rutină, iar alți doi din zece au mers doar la controlul obligatoriu de medicina muncii. În rândul celor care au abonament medical, însă, comportamentul se schimbă: peste 70% dintre abonații Regina Maria au avut cel puțin o vizită la medic în ultimul an, iar media este de aproximativ șapte vizite pe an.

„Abonamentul medical a fost instrumentul care a scos interacțiunea cu sistemul medical din zona excepției și a dus-o în zona de normalitate. Dacă, în prima etapă, a fost important să încurajăm accesul, în timp obiectivul a devenit mai complex: să construim o relație constantă cu medicina, bazată pe monitorizare, prevenție și continuitate.”, spune Andreea Minuță.

Pentru pacient, asta înseamnă mai puține amânări. Pentru medic, înseamnă mai mult context. Pentru sistem, înseamnă șansa de a interveni mai devreme, când problemele pot fi gestionate mai eficient.

Medicina premium nu mai este despre acces exclusivist

În anii ’90, serviciile medicale private erau rare și, de multe ori, percepute ca o opțiune disponibilă pentru un număr restrâns de pacienți. Ideea de medicină premium era asociată cu accesul individual, cu resurse personale și cu un anumit nivel de privilegiu.

Abonamentele medicale au schimbat această realitate. Sănătatea a devenit un beneficiu care poate funcționa la scară macro, nu doar o opțiune individuală.

„Pentru noi, premium înseamnă acces facil, servicii la standarde ridicate, procese clare și o experiență susținută de digitalizare. Diferențierea reală apare atunci când această experiență nu este una excepțională, ci una repetabilă și accesibilă pentru cât mai mulți pacienți.”, spune Andreea Minuță.

Următorii 30 de ani: de la acces, la medicină personalizată

Astăzi abonamentul medical nu mai este un simplu produs. A devenit o poartă de intrare într-un ecosistem medical: clinici, laboratoare, imagistică, telemedicină, stomatologie, psihoterapie.

Iar dosarul cu șină, simbolul unei medicine fragmentate, este înlocuit treptat de un model în care sănătatea nu mai începe cu urgența, ci cu prevenție adaptaptă la nevoile fiecărui pacient.

* Conform studiului „Românii si preventia”, realizat la comanda Retelei de Sanatate Regina Maria, prin platforma iVox, în martie 2026, pe un esantion reprezentativ de peste 1.000 de persoane adulte din România.

