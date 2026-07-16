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Soția premierului Spaniei ajunge în fața instanței. De ce va fi judecată Begona Gomez

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Pedro și Begona Sanchez. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Tribunalul a ridicat interdicția de a părăsi Spania

Un tribunal din Madrid a confirmat că Begona Gomez, soţia premierului spaniol Pedro Sanchez, va fi judecată pentru acuzaţii de trafic de influenţă şi deturnare de fonduri publice. Instanţa a renunţat însă la acuzaţia de corupţie şi a ridicat interdicţia de a părăsi teritoriul Spaniei.

Potrivit deciziei instanţei, consultată de AFP, Begona Gomez va fi judecată de un juriu popular, aşa cum solicitase judecătorul care instrumentează dosarul de aproape doi ani. Data procesului nu a fost stabilită, mai transmite transmite France Presse, potrivit Agerpres.

Ancheta a fost deschisă în aprilie 2024 pentru a stabili dacă aceasta şi-a folosit statutul de soţie a prim-ministrului în scopuri personale, acuzaţii pe care atât ea, cât şi Pedro Sanchez le resping.

Procurorii susţin că Begona Gomez ar fi folosit influenţa funcţiei soţului său pentru a obţine un post la Universitatea Complutense din Madrid şi finanţări pentru activitatea sa. Ea mai este acuzată că şi-ar fi însuşit ilegal un program informatic dezvoltat pentru universitate şi că ar fi beneficiat de serviciile unei asistente angajate de cabinetul premierului şi plătite din fonduri publice pentru a o sprijini în activităţile universitare.

Tribunalul a ridicat interdicția de a părăsi Spania

În luna iunie, paşaportul lui Begona Gomez a fost confiscat, iar acesteia i s-a interzis să părăsească Spania, măsură pe care a contestat-o, solicitând permisiunea de a participa la un summit NATO şi la ceremonia de absolvire a fiicei sale la Londra. Tribunalul din Madrid a decis acum ridicarea acestei interdicţii.

Dosarul este unul dintre mai multe scandaluri judiciare care afectează anturajul premierului Pedro Sanchez. În ultimele luni, fratele acestuia, David Sanchez, a fost condamnat şi i s-a interzis ocuparea unei funcţii publice timp de nouă ani pentru trafic de influenţă, iar doi foşti colaboratori apropiaţi ai premierului, Santos Cerdan şi fostul ministru al transporturilor, Jose Luis Abalos, sunt implicaţi în dosare de corupţie.

Pe fondul acestor cazuri, opoziţia continuă să ceară demisia lui Pedro Sanchez şi organizarea de alegeri anticipate, solicitări pe care premierul le respinge.

Editor : Ana Petrescu

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