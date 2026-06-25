O navă de marfă care traversa Strâmtoarea Ormuz pe o nouă rută stabilită de Oman cu sprijinul ONU a fost lovită joi de un proiectil, suferind avarii la puntea de comandă, dar fără a se înregistra victime sau impact asupra mediului, a declarat armata britanică, relatează Euronews.

Nava a fost lovită la 7,5 mile marine de coastele Omanului, după ce, mai devreme în aceeași zi, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) amenințase navele care traversau strâmtoarea fără permisiunea Teheranului.

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Pe rețelele sociale a fost postat un videoclip filmat de pe puntea unei nave, care pretinde că prezintă o transmisiune radio a Marinei IRGC prin care se avertiza că doar navele care dețin autorizație iraniană au voie să treacă: „Tranzitul este permis numai cu autorizația IRGC, pe rutele desemnate. În cazul în care nu aveți autorizație, sistemul AIS este oprit sau deviați de la rută, veți suporta consecințele”.

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Datele maritime au arătat o creștere bruscă a numărului de nave care au traversat calea navigabilă înainte de atac, pe o nouă rută anunțată miercuri de Oman, în coordonare cu Organizația Maritimă Internațională, o agenție a ONU.

Conform datelor, pe ruta Oman au fost înregistrate 70 de traversări, în timp ce Iranul a amenințat navele care foloseau această rută.

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Petrolierele, conduse de nava Stoic Warrior, au navigat joi dimineața de-a lungul coastelor Emiratelor Arabe Unite și apoi ale Omanului, trecând pe lângă Peninsula Musandam din Oman, destul de aproape de țărm.

La nord de această rută se află un coridor situat în centrul strâmtorii, pe care navele circulau liber înainte de război, transportând aproximativ o cincime din totalul rezervelor mondiale de petrol și gaze naturale. Deși unele nave părăsiseră deja strâmtoarea cu sprijinul militar al SUA, efortul agenției ONU reprezintă cea mai recentă încercare de a elibera navele blocate.

Compania de transport maritim Maersk a declarat că nava sa de containere, Maersk Baltimore, și o altă navă închiriată au reușit să iasă din strâmtoare joi.

„Operatorii oportuniști – și sunt foarte mulți – încurajați de scăderea riscului de tranzit, sau cel puțin de percepția unei scăderi a acestui risc, au început să se ocupe de volumul acumulat de mărfuri blocate”, a declarat Richard Meade, redactor-șef la Lloyd’s List.

Forța navală a Gărzii Revoluționare, aparent ca reacție la noua rută maritimă și la intensificarea traficului, a emis joi un avertisment, difuzat de agenția de știri de stat iraniană IRNA. Aceasta a afirmat că noua rută a fost stabilită fără nicio notificare sau coordonare cu Iranul, calificând-o drept „inacceptabilă și extrem de periculoasă”.

„Singura rută autorizată pentru traversarea Strâmtorii Ormuz este cea declarată de Republica Islamică Iran”, a declarat forța iraniană. „Traficul naval în afara acestor rute este extrem de periculos și interzis”. „Cei care încalcă regulile vor fi sancționați”.

Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat joi că reprezentanți ai IRGC și ai armatei americane vor fi trimiși la Doha pentru a soluționa disputele dintre cele două părți, într-o mișcare aparentă de a deschide un canal direct de comunicare cu ramura militară de elită a Teheranului.

„Iranienii au spus ceva de genul: «Bine, vom trimite pe cineva din IRGC să stea la Doha împreună cu cineva de la CENTCOM», și așa vom soluționa multe dintre aceste dispute”, a spus Vance.

Se consideră că IRGC este principalul factor de influență din Iran, în condițiile în care ayatollahul Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public după ce, potrivit unor informații, ar fi suferit răni în urma primelor atacuri americano-israeliene asupra Teheranului, care au dus la moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit mai devreme în cursul zilei cu miniștrii de externe ai celor șase țări membre ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) pentru a-i asigura că interesele lor vor fi protejate în cadrul oricărui acord cu Iranul.

El a declarat jurnaliștilor că SUA și aliații din Golf vor garanta că nu se vor percepe taxe navelor care tranzitează strâmtoarea și că SUA doresc să se asigure că ruta prin Oman rămâne deschisă pentru tranzitul navelor prin strâmtoare.

„Dacă acest lucru se oprește, atunci vom avea o problemă”, a spus Rubio.

Ministrul de Externe al Bahreinului, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, a mulțumit Statelor Unite pentru sprijinul acordat, afirmând că, datorită acordului, „astăzi vedem o rază de speranță pentru regiunea noastră”, dar a subliniat că este „extrem de important ca Iranul să-și respecte obligațiile”.

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Editor : A.M.G.