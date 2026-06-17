Incendiu la un cămin de vârstnici din judeţul Giurgiu. Peste 40 de oameni au reușit să iasă din clădire

Un incendiu a izbucnit, miercuri după-amiază, la un cămin de vârstnici din Singureni, judeţul Giurgiu. Peste 40 de beneficiari şi angajaţi au reușit să iasă din clădire. O persoană a fost evaluată medical după ce ar fi suferit un atac de panică. Focul, care ardea mocnit, a fost provocat de un scurtcircuit la un televizor, au stabilit pompierii.

„Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această după-amiază, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din localitatea Singureni, în urma unui incendiu izbucnit într-un salon. Ajunşi la locul evenimentului, aceştia au constatat faptul că incendiul se manifesta mocnit, într-o cameră, în zona în care se afla un televizor. Până la sosirea echipajelor de intervenţie, datorită unei reacţii rapide, 34 de beneficiari ai centrului şi şapte membri ai personalului s-au autoevacuat, în siguranţă", a anunţat, miercuri, ISU Giurgiu, citat de News.ro.

Potrivit pompierilor, un beneficiar, în vârstă de aproximativ 80 de ani, a fost evaluat de echipajul SAJ în incinta căminului, cel mai probabil în urma unui atac de panică.

Pompierii au stins incendiul şi au ventilat spaţiul afectat. În urma incendiului, au ars televizorul, un scaun, articole textile şi s-au deteriorat o comodă şi zugrăveala încăperii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.

La intervenţie au participat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Secţiei Mihăileşti, cu două autospeciale de stingere, o ambulanţă SMURD şi una SAJ.

Editor : M.B.