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USR respinge un guvern monocolor PSD. Soluția lui Dominic Fritz pentru deblocare crizei politice: „O propunere rezonabilă”

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Dominic Fritz Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, anunţă, joi seară, că i-a propus lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR şi rotativă anul viitor, când va fi susţinut un Guvern PSD. „USR nu va vota un guvern monocolor PSD”, a reiterat liderul USR, adăugând că partidul pe care-l conduce refuză să fie scara pe care PSD se întoarce la putere. Pentru învestirea unui Guvern PNL-USR-UDMR, afirmă Fritz, numele premierului se poate discuta.

„Rămânem consecvenţi. USR nu va vota un guvern monocolor PSD. I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susţină un guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcţionează bine şi imprimă o direcţie reformistă. Numele premierului îl putem discuta”, a anunţat, joi seară, preşedintele USR, Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, „această rezolvare ar veni cu un preţ”: „Principiul reciprocităţii - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm şi noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluţia noastră de deblocare a crizei politice”.

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Preşedintele USR consideră că „este o propunere rezonabilă şi responsabilă”.

„Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliţie, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipseşte încrederea. Să laşi PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greşeală”, a mai transmis Dominic Fritz.

Acesta afirmă că, prin această variantă, niciun partid nu ar deţine toată puterea.

„Fără acest principiu, PSD primeşte putere deplină până la alegeri şi poate face ce vrea, inclusiv înţelegeri cu oricine, chiar şi cu AUR. USR nu poate fi parte din asta. Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanţie că putem livra pentru români şi că avem voinţa să curăţăm statul", a adăugat liderul USR, precizând că "USR nu sabotează niciun guvern”.

Fritz avertizează, însă, că „USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte”.

„Nu putem să premiem partidul declanşator al crizei politice în desfăşurare care nelinişteşte românii şi are consecinţe în nivelul de trai al oamenilor. Indiferent cum se va rezolva această criză, vă pot asigura că USR va rămâne neobosit în lupta pentru o Românie dreaptă şi prosperă. Mulţumesc că ne sunteţi alături”, a mai transmis Dominic Fritz.

În repetate rânduri, PSD a anunţat că nu va susţine un guvern PNL-USR-UDMR.

Ideea unui pact pentru învestirea unui guvern minoritar - fie de dreapta, fie de stânga - a fost lansată şi de către preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

PNL, USR şi UDMR au avut discuţii în mai multe rânduri pentru a stabili detaliile unui astfel de pact.

Vineri, preşedintele Nicuşor Dan aşteaptă partidele să-i prezinte o soluţie pentru ieşirea din criză. Şeful statului consideră că „e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi”.

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Editor : A.M.G.

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