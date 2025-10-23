În plin proces de reducere a cheltuielilor bugetare, șefii din Ministerul Agriculturii blochează reorganizarea propriei instituții. De aproape un an de zile, Ordonanța de Urgență care prevede reducerea posturilor de directori și desființarea mai multor instituții din subordine nu poate fi aplicată. Hotărârea cu normele metodologice este întârziată în mod inexplicabil tocmai de cei care ar trebui să o elaboreze. Un exemplu clar despre cum fac politicienii reformele doar de ochii lumii, să dea bine la public, în timp ce tot ei le pun piedici. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În iunie 2024, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevedea desființarea, până la sfârșitul anului trecut, a Direcției Agricole a Municipiului București, a Oficiilor pentru Studii Pedologice și a Inspectoratelor pentru Calitatea Semințelor din fiecare județ precum și a Agenția Naționale pentru Zootehnie. Tot personalul urma să fie preluat de Direcțiile Agricole Județene.

În comisia de agricultură a Camerei Deputaților, urgența a dispărut brusc, iar deputații au decis că aceste instituții vor fi desființate pe parcursul anului 2025, termenul limită fiind 31 decembrie. Ba mai mult, au stabilit și o excepție: Agenția pentru Zootehnie nu se va desființa.

Lenuța Ungureanu, contabilă Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Ialomița: A fost cu alegerile cu așa și reforma asta a ministerului s-a amânat, doar că s-a elaborat legislație, fără norme de aplicare.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Păi și ce treabă are cu alegerile?

Lenuța Ungureanu: Păi, în perioada aceea s-a elaborat legislația.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: În toamna anului trecut?

Lenuța Ungureanu: Exact.

Guvernul dă Ordonanțe, dar „uită” să le aplice

Adrian Chesnoiu, fost președinte al Comisiei de Agricultură a Camerei Deputaților: Știu că de la sindicate a venit propunerea. Nu fusese dialog cu oamenii, cu reprezentanții din fiecare structură a Ministerului Agriculturii și atunci pentru a avea timp la dispoziție să își așeze foarte bine structura s-a propus această amânare, cu care toată lumea a fost de acord.

Toma Petcu: Și Guvernul a fost de acord?

Adrian Chesnoiu: Da.

Toma Petcu: Păi și atunci care a mai fost rostul Ordonanței de Urgență, care mai era urgența?

Adrian Chesnoiu: Păi era până la 31.

Toma Petcu: deci acest nu trebuia să dureze un an de zile, trebuia să se întâmple...

Adrian Chesnoiu: Până la...

Directorii de la stat, salvați de lipsa normelor

Cu alte cuvinte, de la finalul anului 2024 și până astăzi, Ministerul Agriculturii si Guvernul ar fi trebuit să vină cât mai repede cu o Hotărâre care să stabilească clar cum se va face reorganizarea. Au trecut de atunci zece luni, iar lucrurile bat pasul pe loc. În Direcțiile Agricole județene și oficiile pedologice confuzia este totală. Nimeni nu știe nimic și toată lumea face scenarii.

Mirela Marinache, director Oficiul de Studii Pedeologice și Agrochimice Ialomița: Urma să ne preia Direcția cu totul. Pe noi și pe dânșii. Cum să se procedeze, norme, încă nu știm.

Georgeta Vișan, director Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița: Nu, nu știm, cu certitudine nu știm, nu avem informații, nu ne-a comunicat nimeni ce se va întâmpla referitor la.

Vasile Pătrașcu, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița: Când se va face, nu știm. Acum să vedem ce acte normative vor apărea, posibil să se prelungească, posibil să nu se prelungească.

Unul dintre motivele reorganizării îl reprezintă reducerea cheltuielilor. Ori prin desființarea Oficiilor de Studii Pedologice și a Inspectoratelor pentru Calitatea Semințelor, Ministerul Agriculturii doar se face că face. Nu se schimbă aproape nimic. Tot personalul va fi preluat de către Direcțiile pentru Agricultură Județene. Nu vor mai exista însă directori, aceștia urmând să fie trecuți pe funcții de execuție.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Cât aveți acum dumneavoastră?

Florin Ciocan, director Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Dâmbovița: Eu acum net șase mii și...

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Șase mii, ok, treceți pe execuție și o să luați cinci mii, mare reducere, o mie și ceva de lei.

Florin Ciocan: Și asta se întâmplă doar la 40 de persoane, practic directorii, pentru că contabilii vor rămâne cu aceeași salarizare.”

Vasile Pătrașcu, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița: Gândiți-vă că vor fi aceleași cheltuieli practic numai că va fi aceeași instituție, pentru că după cum vedeți OSPA este în aceeași clădire cu noi.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Dacă avem aceleași cheltuieli, practic iei o instituție și o muți într-o altă instituție, și tu nu scazi cheltuieli nu scazi nimic, de ce o mai faci? Nu avem un răspuns la întrebarea asta.

Vasile Pătrașcu: Nu.

Georgeta Vișan: Îi ai în subordine, dar ei sunt cumva tot în locațiile dumnealor.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Deci vor fi practic doar în acte, ei vor continua ca până acum.

Georgeta Vișan: Da. Dacă...nu știu ce va decide Ministerul Agriculturii.

La final, intrăm într-o zonă a absurdului. I-am solicitat ministrului Florin Barbu să ne spună de ce Ministerul Agriculturii nu a elaborat timp de zece luni Hotărârea care să facă posibilă desființarea acestor instituții. Nu ne-a răspuns. În schimb ne-a transmis că a identificat „noi posibilități de reducere a cheltuielilor de funcționare... prin comasarea/desființarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii”.

Cu alte cuvinte, vreme de un an și jumătate nu s-a reușit sau nu s-a vrut desființarea câtorva instituții, dar acum au fost găsite altele care să fie desființate. Cu siguranță romancierul Franz Kafka ar fi invidios pe politicienii români.