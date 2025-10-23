Live TV

Exclusiv Cum mimează politicienii reforme de ochii lumii: șefii din Agricultură blochează reorganizarea propriei instituții

Toma Petcu Data actualizării: Data publicării:
Ministerul Agriculturii_INTALNIRE_AGRO_MIN_ROU_UKR_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministerul Agriculturii. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Din articol
Guvernul dă Ordonanțe, dar „uită” să le aplice Directorii de la stat, salvați de lipsa normelor

În plin proces de reducere a cheltuielilor bugetare, șefii din Ministerul Agriculturii blochează reorganizarea propriei instituții. De aproape un an de zile, Ordonanța de Urgență care prevede reducerea posturilor de directori și desființarea mai multor instituții din subordine nu poate fi aplicată. Hotărârea cu normele metodologice este întârziată în mod inexplicabil tocmai de cei care ar trebui să o elaboreze. Un exemplu clar despre cum fac politicienii reformele doar de ochii lumii, să dea bine la public, în timp ce tot ei le pun piedici. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În iunie 2024, Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care prevedea desființarea, până la sfârșitul anului trecut, a Direcției Agricole a Municipiului București, a Oficiilor pentru Studii Pedologice și a Inspectoratelor pentru Calitatea Semințelor din fiecare județ precum și a Agenția Naționale pentru Zootehnie. Tot personalul urma să fie preluat de Direcțiile Agricole Județene.

În comisia de agricultură a Camerei Deputaților, urgența a dispărut brusc, iar deputații au decis că aceste instituții vor fi desființate pe parcursul anului 2025, termenul limită fiind 31 decembrie. Ba mai mult, au stabilit și o excepție: Agenția pentru Zootehnie nu se va desființa.

Lenuța Ungureanu, contabilă Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Ialomița: A fost cu alegerile cu așa și reforma asta a ministerului s-a amânat, doar că s-a elaborat legislație, fără norme de aplicare.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Păi și ce treabă are cu alegerile?

Lenuța Ungureanu: Păi, în perioada aceea s-a elaborat legislația.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: În toamna anului trecut?

Lenuța Ungureanu: Exact.

Guvernul dă Ordonanțe, dar „uită” să le aplice

Adrian Chesnoiu, fost președinte al Comisiei de Agricultură a Camerei Deputaților: Știu că de la sindicate a venit propunerea. Nu fusese dialog cu oamenii, cu reprezentanții din fiecare structură a Ministerului Agriculturii și atunci pentru a avea timp la dispoziție să își așeze foarte bine structura s-a propus această amânare, cu care toată lumea a fost de acord.

Toma Petcu: Și Guvernul a fost de acord?

Adrian Chesnoiu: Da.

Toma Petcu: Păi și atunci care a mai fost rostul Ordonanței de Urgență, care mai era urgența?

Adrian Chesnoiu: Păi era până la 31.

Toma Petcu: deci acest nu trebuia să dureze un an de zile, trebuia să se întâmple...

Adrian Chesnoiu: Până la...

Directorii de la stat, salvați de lipsa normelor

Cu alte cuvinte, de la finalul anului 2024 și până astăzi, Ministerul Agriculturii si Guvernul ar fi trebuit să vină cât mai repede cu o Hotărâre care să stabilească clar cum se va face reorganizarea. Au trecut de atunci zece luni, iar lucrurile bat pasul pe loc. În Direcțiile Agricole județene și oficiile pedologice confuzia este totală. Nimeni nu știe nimic și toată lumea face scenarii.

Mirela Marinache, director Oficiul de Studii Pedeologice și Agrochimice Ialomița: Urma să ne preia Direcția cu totul. Pe noi și pe dânșii. Cum să se procedeze, norme, încă nu știm.

Georgeta Vișan, director Direcția pentru Agricultură Județeană Ialomița: Nu, nu știm, cu certitudine nu știm, nu avem informații, nu ne-a comunicat nimeni ce se va întâmpla referitor la.

Vasile Pătrașcu, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița: Când se va face, nu știm. Acum să vedem ce acte normative vor apărea, posibil să se prelungească, posibil să nu se prelungească.

Unul dintre motivele reorganizării îl reprezintă reducerea cheltuielilor. Ori prin desființarea Oficiilor de Studii Pedologice și a Inspectoratelor pentru Calitatea Semințelor, Ministerul Agriculturii doar se face că face. Nu se schimbă aproape nimic. Tot personalul va fi preluat de către Direcțiile pentru Agricultură Județene. Nu vor mai exista însă directori, aceștia urmând să fie trecuți pe funcții de execuție.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Cât aveți acum dumneavoastră?

Florin Ciocan, director Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Dâmbovița: Eu acum net șase mii și...

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Șase mii, ok, treceți pe execuție și o să luați cinci mii, mare reducere, o mie și ceva de lei.

Florin Ciocan: Și asta se întâmplă doar la 40 de persoane, practic directorii, pentru că contabilii vor rămâne cu aceeași salarizare.”

Vasile Pătrașcu, director Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița: Gândiți-vă că vor fi aceleași cheltuieli practic numai că va fi aceeași instituție, pentru că după cum vedeți OSPA este în aceeași clădire cu noi.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Dacă avem aceleași cheltuieli, practic iei o instituție și o muți într-o altă instituție, și tu nu scazi cheltuieli nu scazi nimic, de ce o mai faci? Nu avem un răspuns la întrebarea asta.

Vasile Pătrașcu: Nu.

Georgeta Vișan: Îi ai în subordine, dar ei sunt cumva tot în locațiile dumnealor.

Toma Petcu, jurnalist Digi24: Deci vor fi practic doar în acte, ei vor continua ca până acum.

Georgeta Vișan: Da. Dacă...nu știu ce va decide Ministerul Agriculturii.

La final, intrăm într-o zonă a absurdului. I-am solicitat ministrului Florin Barbu să ne spună de ce Ministerul Agriculturii nu a elaborat timp de zece luni Hotărârea care să facă posibilă desființarea acestor instituții. Nu ne-a răspuns. În schimb ne-a transmis că a identificat „noi posibilități de reducere a cheltuielilor de funcționare... prin comasarea/desființarea unor instituții din subordinea Ministerului Agriculturii”.

Cu alte cuvinte, vreme de un an și jumătate nu s-a reușit sau nu s-a vrut desființarea câtorva instituții, dar acum au fost găsite altele care să fie desființate. Cu siguranță romancierul Franz Kafka ar fi invidios pe politicienii români.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cseke Attila.
5
Ministrul Dezvoltării anunță că proiectul administrației locale este gata. „Reforma...
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Digi Sport
Surpriză de proporții: Gică Hagi ar fi decis să se mute din România! Unde își caută deja casă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Fatemeh Shamkhani
Rochia de mireasă care a stârnit furie față de elita conducătoare din...
accident tramvaie arad
Momente de groază: un tramvai a pornit singur din depou și a lovit...
p20250818dt-2178_54732163195_o_f
De ce văd Trump și Zelenski lucruri diferite când se uită la hărțile...
Ușă de metal la un buncăr de bloc.
Câte adăposturi antiaeriene există în fiecare județ din țară. Șeful...
Ultimele știri
Procesiune religioasă în București, joi, la prânz. Restricții de trafic în centrul Capitalei
Trump nu i-a dat rachete Tomahawk lui Zelenski, dar ridică o restricție cheie pentru atacurile Ucrainei în Rusia (WSJ)
Australia și Noua Zeelandă au emis avertismente de pericol extrem de incendiu. „Cele mai ridicate temperaturi din 1910 încoace”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
florin barbu
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Parlament. Florin Barbu: „Bateți câmpii”
florin barbu
Moţiune simplă depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii. Barbu: „Când aud de semănat, autorii se gândesc la semințe de scandal”
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR depune moțiune și împotriva ministrului Agriculturii. Ce îi reproșează lui Florin Barbu
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația conducerii: „Nu mă ocup eu, întrebați la HR”
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici, la o expoziție în China. Cabinetul Bolojan a înjumătățit delegația
Partenerii noștri
Pe Roz
Anastasia Soare, de la imigranta din România la miliardara cu prieteni celebri: "Mi-a fost frică până în...
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Noi informații în cazul Mădălinei, tânăra de 17 ani, dispărută de o lună și jumătate. Cine profita, de fapt...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Anna Kournikova, însărcinată pentru a patra oară. Cum a fost surprinsă sportiva în vârstă de 44 de ani
Adevărul
Comuna cu datorii de 1,5 milioane de euro și 48 de angajați: primarul și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în...
Playtech
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
MApN i-a spus clar lui Gigi Becali: plătești 11,4 milioane de dolari și cumperi Steaua! Răspunsul omului de...
Pro FM
Discuții în familia lui Michael Jackson. Fiica lui, criticată ferm: „Trăiește ca o vedetă rock, cheltuie prea...
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
Adevarul
CTP îl compară pe Trump cu nea Nicu: „Mă uit năuc la ce e dincolo de ocean: America lui Ceaușescu”
Newsweek
Poșta Română anunță: vin deciziile de recalculare a pensiilor. Când începe distribuirea plicurilor?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
A rupt tăcerea după 20 de ani. Keanu Reeves, despre experiența de a lucra cu Gene Hackman: „Nu tolera oamenii...
UTV
Gestul care a făcut-o pe Adela Popescu să plângă: mesajul emoționant al fiului său