Baza Sportivă Cireșarii a fost redeschisă publicului. Asta după ce vreme de 15 ani totul a fost lăsat în paragină și devenise un focar de infecție. Bălăriile au transformat locul într-o junglă iar terenurile de sport au devenit impracticabile. Unele nici acum nu pot fi folosite deoarece pun în pericol siguranța copiilor. Un exemplu de indolență și nepăsare. Directorii nu și-au făcut treaba, spune ministrul Educației. Nu am avut bani, se apără actualul manager. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Este o problemă de bună administrare, este o problemă de capacitate managerială.”

Mihnea Drăgoi, director Clubul Copiilor Sector 1: ”Ceva probabil i s-a părut dumnealui că nu funcționează în ceea ce privește administrarea bazei. Presupun că... Stați un pic, vă rog, să îmi formulez un pic ca să... Domnul ministru a fost împreună cu domnul... nu, scuze, scuzați-mă, putem să luăm o mică pauză că vreau să beau puțină apă”.

Baza sportiva Cireșarii. Un amestec grosolan, de indolență, nepricepere, lipsă de finanțare și eșec managerial. Bălării crescute necontrolat, fiare ruginite de pe vremea comunismului, bănci care putrezesc, terenuri de sport în stare avansată de degradare și o senzație acută de loc părăsit. Director este Minhea Dragoi, un profesor de pian. A preluat funcția de șef, în urmă cu câteva luni, tocmai de la fratele său, și el profesor de pian. Nu consideră că face ceva greșit și găsește o explicație pentru orice. Pune modul dezastruos în care a fost administrată baza sportivă doar pe seama lipsei de finanțare. Sunt însă multe lucruri care se puteau face și fără prea mulți bani. Trebuia doar, puțină voință.

Reporter: Domnule director, banca asta de cât timp este aici, aveți idee? E chiar lângă biroul dumneavostră.

Mihnea Drăgoi: Este de foarte mult timp.

Reporter: De foarte mult timp. Când veniți în fiecare dimineață la birou, bănuiesc că o vedeți.

Mihnea Drăgoi: Da

Reporter: Nu v-ați gândit să o faceți, să o reparați, să îi faceți ceva?

Mihnea Drăgoi: Nu. Este vorba că suntem în demers de a face achiziție pentru 30 de bănci noi.

Reporter: Domnule director, aici pe beton, dacă vă uitați bine la mine, e un strat gros de pământ, da?

Mihnea Drăgoi: Da.

Reporter: E, de când credeți că e pământul ăsta aici? S-a pus în această primăvară?

Mihnea Drăgoi: Este posibil...

Reporter: Vă garantez... Este posibil?

Mihnea Drăgoi: Da, este posibil, nu știu, nu vin aici în fiecare zi să văd exact...

Reporter: Păi ar trebui să veniți că dumneavostră administrați baza. Pământul ăsta, vă spun eu, că s-a pus aici în ani de zile, domnule director.

Mihnea Drăgoi: S-a pus, nu neapărat în ani de zile dar s-a pus de-a lungul vremii.

Anul trecut totul arata ca o junglă. Bălăriile aproape că îi sufocau la propriu pe profesorii care lucrează aici. A fost nevoie de intervenția ministrului educației astfel încât conducerea Clubului Copiiilor să încheie un parteneriat cu Universitatea de Agronomie (USAMV). Angajații și studenții acesteia au tăiat toată vegetația crescută necontrolat și au refăcut cele două terenuri de fotbal, unul cu gazon natural, unul sintetic. De aici înainte, lucrurile ar fi trebuit ținute în bună ordine de angajații Clubului, însă...

Mariana Munteanu, angajată USAMV: ”Ori nu erau acolo, întrebam ce program au oamenii ăștia, păi nu îi găseai niciodată, ăștia patru pe care i-a angajat domnul ministru, le-a oferit și locuri de muncitori necalificați, adică să fie cineva să facă acolo.”

Reporter: Auziți, am și eu o întrebare la dumneavoastră, sunt niște doamne care muncesc acolo, de la Universitate, dumneavostră ce faceți, nu ar trebui să le ajutați sau să faceți împreună?

Muncitor: Nu, ei au altă misiune.

Reporter: Care-i misiunea?

Muncitor: Să taie la poartă acolo.

Reporter: Păi misiunea e la poartă și dânșii sunt aici. A, ați venit să vă hidratați, toți în același timp?

Muncitor: Nu poate să bea apă?

Muncitor: Nu poate să bea apă, nu poate să se ducă la toaletă, care-i problema?

Reporter: Sigur că poate, sigur că poate.

Muncitor: Dumneavostră ați venit să faceți investigații sau ați venit să vorbiți cu directorul?

Reporter: Am venit să facem de toate.

Oficial, sunt înscriși aproape 2.000 de copii, dar niciunul nu participă efectiv la vreo activitate

În cadrul clubul copiilor sector 1 funcționează 18 cercuri, de la informatică și pictură până la fotbal și tenis. Oficial, aici sunt însciși aproape două mii de copii. Câți dintre aceștia partcipă efectiv la cursuri este greu de spus. Conducerea spune că toți, sau aproape toți. Oamenii spun, însă, că nu a văzut niciun copil în zonă în ultimii ani.

- Copii ați văzut vreodată făcând tenis, baschet?

- Acum?

- Nu acum, în ultimii ani.

- Nuuuu.

- Nu?

- Nuuuu...

- Păi cum nu, că... aici conducerea spune că e activitate sportivă.

- Nu e adevărat, minte, nu e adevărat.

- Sunteți sigur?

- Sigur, sigur, minte.

Miruna Bădescu, membru CA Clubul Copiilor Sector 1: Toate informațiile legate de prezența copiilor și de ceva care implică financiar și investiții sunt într-un con de umbră, pe baza faptului că primăria nu are ce să caute...

Reporter: Adică, ați cerut informații legat de câți copii partcipă efectiv la cursurile care se organizaează aici, la cercurile de aici și nu v-au fost date?

Miruna Bădescu: Da.

Terenurile de tenis nu pot fi folosite fiind într-o avansată stare de degradare. Și totuși, oficial, în acte, aici se face tenis. Terenul de fotbal nu a mai putut fi nici el utilizat în ultimii ani. Culmea este că, nici acum nu este folosit deși a fost refăcut în 2021 de angajații Universității de Agronomie.

Reporter: A fost și o problemă sau și vina conducerii clubului școlar?

Adrian Casian, profesor fotbal: Nu pot să vă răspund la... noi am colaborat destul de bine...

Reporter: Păi ați colaborat, dar nu ați avut teren.

Adrian Casian: ...cu domnii directori. dar terenul, tot timpul ni se spunea că problemele sunt mai sus, adică nu aveam finanțare, nu găseam soluții.

Deși copiii și pensionarii din zonă nu au niciun petic de verdeață unde să își petreacă tipul liber, Parcul Cireșarii este închis publicului larg. Doar pentru că... așa vrea conducerea Clubului. De 15 ani de zile, cetățenii încearcă să convingă autoritățile să le redea parcul. Este însă o luptă cu morile de vânt.

Elena Lucaci, președinte Asociația Părinți de Cireșari: I-am întrebat, ok, dar ce faceți cu atâta spațiu, că voi oricum aveți activitatea aici în clădirile astea, ce faceți cu restul spațiului și mi s-a răspuns: orientare în spațiu.

Reporter: Orientare în spațiu?

Elena Lucaci: Orientare în spațiu, da.

Reporter: Orientarea cui în spațiu?

Elena Lucaci: A dânșilor probabil, copii nu sunt.

Ce spune primăria Sectorului 1

Primăria sectorului 1 a cerut în repetate rânduri ministerului educației să îi fie cedată administrarea bazei sportive astfel încât locul să fie curățat și redeschis tuturor bucureștenilor care locuiesc în vecinătate.

Clotilde Armand, primar Sectorul 1: A fost vorba acum un an de un protocol. Tot am insistat la domnul ministru să semnăm acest protocol, între cele două instituții, care ne-ar permite nouă să investim ca baza Cireșarii să arate cum ar trebui să arate.

Reporter: Astăzi, în ziua de astăzi de ce nu aveți acest protocol?

Clotilde Armand: Nici eu nu știu. Aș dori foarte mult să îl semnez.

Ministrul dă asigurări că parcul va fi redeschis și va rămâne așa. A ales și un moment simbolic: 1 Iunie. Zilele trecute, mai mulți muncitori încercau să bage rapid gunoiul sub preș. Carpeau și vopseau ce se mai putea astfel încât să dea bine în fața ministrului la... festivitatea de deschidere.

Reporter: Care-i tencuiala, aia de sus de acolo, nu?

Mihnea Drăgoi, director Clubul Copiilor Sector 1: Repet, nu este terminat, se lucrează la el după cum bine vedeți.

Reporter: Păi domnule director, dacă se lucrează la el nu trebuia să terminați tencuiala și după aia varul? Îl văruiți și îl mai tencuiți încă o dată după?

Mihnea Drăgoi: Asta urmează să mai discut cu cei care lucrează la el.

Reporter: Cred că aveți niște specialiși destoinici.”

Între timp Sorin Câmpeanu a recunoscut că ministerul pe care îl conduce nu poate asigura buna funcționare a celor 339 de cluburi și palate ale copiiilor din toată țara. Așa că, vrea să le dea în administrarea primăriilor. Când și cum se va întâmpla asta astfel încât terenurile să nu ajungă pe mâna rechinilor imobiliari... rămâne de văzut.

În loc de concluzie...

Reporter: Total drepturi salariale 9.147, atât câștigați dumneavostră, director. Un salariu bun, din punctul dumneavoastră de vedere?

Mihnea Drăgoi, director Clubul Copiilor Sector 1: Prefer să nu comentez.