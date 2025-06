Statul român a reușit contraperformanța de a crea o instituție fantomă cu trei șefi și zero angajați. În aprilie, Agenția Națională pentru Mediu și cea pentru Arii Protejate se contopeau într-o singură instituție. Comasarea însă a fost ratată dintr-un motiv ridicol: cineva a uitat treacă și un cont bancar. La aprope trei luni de la înființare, noua Agenție funcționează doar pe hârtie, nu are organigramă, iar cei peste 2.000 de funcționari nu au fost preluați de la vechile instituții. Neavând contracte de muncă, directorii din județe nu pot semna documentele oficiale. Un nou episod al campaniei „Statul al stat”.

Pentru a vedea ce fac efectiv funcționarii agențiilor de mediu în acestă perioadă, am mers la Giurgiu și Călărași. Ioana Ciurel este director executiv și ne duce din birou în birou pentru a ne prezenta colegii.

Ioana Ciurel, director executiv, Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu: Aici sunt o parte din colegele de la reglementări, deci se lucrează, asta spun, se lucrează. Aici avem monitorizare, serviciul monitorizare, acolo avem o arhivă, mai avem pe jos

Reporter: Astea sunt...

Ioana Ciurel: Astea sunt de băgat în arhivă, da.

Reporter: În arhivă?

Ioana Ciurel: Da.

Reporter: Așa multe aveți?

Ioana Ciurel: Vai, dar astea sunt o mică parte. Hideți să vă arăt... cad pe ei. Bună Jenel, de la Digi24 sunt domnii... Intrați, intrați, ia uitați-vă ce e pe aici.

Notă internă. Șefii de la București, supărați că Digi24 a filmat în birourile din Giurgiu și Călărași

Faptul că funcționarii ne-au permis să filmăm i-a supărat teribil pe șefii de la București. La doar câteva ore de la plecarea noastră, conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Arii Protejate, pe scurt ANMAP, a transmis o notă internă către toți directorii agențiilor județene. În document se precizează clar că jurnaliștii nu trebuie să mai fie primiți în instituție decât cu o programare prealabilă. În plus, dacă doresc un interviu, jurnaliștii sunt obligați să transmită întrebările, înainte.

Am mers să o cunoaștem pe Raluca Dumitrescu, președintele ANMAP. Motivele invocate pentru emiterea notei interne sunt năucitoare: funcționarii s-ar fi simțit hărțuiți, iar prezența noastră le-ar fi dat un sentiment de... nesiguranță.

Reporter: De ce ați dat această circulară, dispoziție, imediat după ce am plecat noi de acolo?

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Vreți să vă spun sincer? Pentru că colegii mei s-au simțit hărțuiți intrând peste ei cu camera ascunsă.

Reporter: Poftiți?

Raluca Dumitrescu: Iar eu aici sunt pentru a-mi respecta colegii așa cum vă respect și pe dumneavoastră.

Reporter: Așa v-au spus dânșii că am intrat cu camera ascunsă?

Raluca Dumitrescu: Da.

Reporter: A fost camera la vedere, i-am întrebat dacă pot să...

Raluca Dumitrescu: Și eu m-am gândit că mi se pare că e un pic cam greu cu ea să mergeți, dar dacă colegii mei se simt în nesiguranță, scopul meu ca conducător de instituție este să le asigur un climat normal.

Reporter: Doamnă, colegii dumneavostră m-au invitat prin birouri, adică...

Raluca Dumitrescu: Și v-a plăcut?

Neadevăr grosolan

Un neadevăr grosolan care poate fi demontat cu ușurință. Și la Giurgiu și la Călărași am intrat în sediile celor două instituții cu camera la vedere și am primit acordul directorilor pentru a filma în birouri. Nicidecum nu am filmat cu camera ascunsă.

Reporter: Două trei cadre putem trage?

Ioana Ciurel, director executiv APM Giurgiu: Da, sigur că da.

Reporter: Adică să avem ilustrație cu oamenii care...

Ioana Ciurel: Sigur că da.

Reporter: Haideți dumneavostră ca să nu dăm buzna că...

Reporter: Putem trage două, trei cadre de ilustrație cu... Ia două, trei cadre și cu birourile.

Steluța Boitan, director executiv APM Călărași: Da.

Fostă deputată PSD care n-a mai prins loc în Parlament, pusă șefă la ANMAP

Raluca Dumitrescu a fost în perioada 2020-2024 deputat PSD de Ialomița. La ultimele alegeri nu a mai prins loc în Parlament, așa că partidul i-a oferit postul de șef al ANMAP. Vicepreședintele instituției este Andra Stroe, soția purtătorului de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe și fiica partenerei de viață a fostului ministru de interne Marcel Vela.

Pe data de 3 aprilie, Guvernul a emis Hotărârea prin care se înființa Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin fuziunea Agenției pentru Protecția Mediului cu Agenția pentru Arii Protejate. După aproape trei luni, noua instituție nu există în realitate, ci doar pe hârtie. Nu are organigramă, stat de funcții, iar angajații nu au contracte de muncă. Și totuși, Agenția funcționează. Cătălina Rădulescu este avocat și președintele unei asociații de mediu. A cerut în instanță suspendarea Hotărârii de Guvern.

„O situație complet ilegală”

Cătălina Rădulescu, avocat, președinte Asociația Ecolegal: Este o situație complet ilegală, deci avem două persoane juridice care au fuzionat fără să fuzioneze de fapt, dar ele au în continuare în noua structură o activitate.

Reporter: În acest moment, funcționarii de la aceste agenții din țară, ei unde sunt încadrați cu cartea de muncă?

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Pe vechile agenții.

Reporter: Care sunt desființate...

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Care nu sunt desființate. În momentul ăsta, ANMAP se subrogă în drepturi Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și Arii Protejate. Deci ele nu sunt desființate, până în momentul în care nu avem protocol de predare-primire, nu se poate spune că procesul de fuziune a avut loc.

Pentru ca directorii agențiilor județene să poată semna documentele pe care le eliberează instituția a fost nevoie de un artificiu juridic. Președintele Raluca Dumitreascu și-a delegat atribuțiile tuturor acestor funcționari, și toți semnează în numele dumneaei.

Ioana Ciurel, director executiv APM Giurgiu: Noi semnăm pentru doamna președinte, pentru președinte ANMAP și fiecare director.

Reporter: Deci dânsa este în funcție și v-a delegat dumneavostră, la toți șefii din țară, atribuțiile ei, practic.

Ioana Ciurel: Da, pentru că prin HG poate să delege, e un articol acolo prin care poate să delege atribuțiile.

Cătălina Rădulescu, avocat, președinte Asociația Ecolegal: S-au dat delegări unor persoane care nu au raporturi juridice cu instituția în sine, este un nonsens juridic general, un anafalbetism juridic la nivel de Guvern, este inadmisibil într-un stat de drept să se întâmple așa ceva. Din punctul meu de vedere, toate actele de reglementare emise în acest moment de noua Agenție sunt anulabile pentru acest motiv, pentru că nu se știe dacă persoanele care le-au semnat și care au contribuit la emiterea lor, mai sunt sau nu mai sunt angajate.

Hotărârea de Guvern nu a prevăzut deschiderea unui cont bancar

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Nu, nu vor fi anulate în instanță, pentru că Hotărârea spune foarte clar că suntem în proces de predare-primire care poate să fie de minim 30 de zile.

Dar cum s-a ajuns în această situație? Președinta ANMAP susține că de vină ar fi Ministerul Mediului care, în Hotărârea de fuziune nu a prevăzut și posibilitatea ca noua instituție să deschidă un cont în care să poată fi plătite tarifele pentru arii protejate. Apoi, Guvernul a devenit interimar și nu s-a mai putut face completarea necesară.

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Dumneavoastră vi se întâmplă să greșiți vreodată ceva?

Reporter: Cu sigutanță că da.

Raluca Dumitrescu: Vedeți, așa se întâmplă și aici.

Reporter: Este o greșeală.

Raluca Dumitrescu: Nu știu dacă a fost o greșeală, cred că a fost o scăpare, este un domeniu extrem de vast. În mod real, noi nu putem să face preadarea-primirea în acest moment, până nu avem acel HG care ne dă voie să ne desfășurăm activitatea.

Mircea Fechet spune că procesul de predare-primire se poate face și fără acel cont

Fostul ministru al Mediului o contrazice și spune că procesul de predare-primire se poate face și fără acel cont.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: Nu are nicio legătură una și cu alta. E adevărat că lipsa unui cont ar însemna că acele tarife percepute în diverese situații s-ar duce direct către bugetul de stat și nu ar mai rămâne deocamdată în bugetul instituției ca sursă proprie de venit, dar asta nu înseamnă că oprim procesul de comasare din pricina lipsei unui cont.

Acum, noul Guvern trebuie să adopte încă o Hotărâre, astfel încât procesul de fuziune să se finalizeze. Când se va întâmpla asta, rămâne de văzut. La final, doamna președinte ANMAP ne face o mărturisire.

Raluca Dumitrescu, președinte ANMAP: Nu suntem perfecți, dar vrem să devenim, să știți și mi-ar PLACE (sic!) să ne fiți parteneri în acest demers.

Reporter: V-ar PLĂCEA.

Raluca Dumitrescu: Da, mi-ar PLĂCEA să ne fiți parteneri.

