Statul la stat. Clanurile piloșilor sau cu cine trebuie să te înrudești ca să primești funcție și leafă de bugetar

În România, dacă tata sau mama sunt politicieni atunci sigur îţi găseşti o slujbă bine plătită la stat. În ultimii ani, copii ai premierilor, miniştrilor şi ai liderilor politici au fost plasaţi în diverse funcţii publice. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu rudele mai îndepărtate ale demnitarilor. De pildă actualul ministru al dezvoltării Ion Ştefan spune că nu ştie cum au ajuns mai multe rude ale sale în diverse funcţii de conducere, tocmai după ce domnia sa a fost pus şef la minister. Se laudă că atât el cât şi nemurile sunt descendenţi ai lui Ştefan cel Mare dar, fiind atât de mulţi, nu îi cunoaşte pe toţi. Urmăriţi un nou episod al proiectului Statul la Stat.

„Aşa a fost Ştefan cel Mare pe acolo, a lăsat multe neamuri”

Reporter: O cheamă tot Ştefan...

Ion Ştefan, ministrul dezvoltării: În comuna Milcov sunt mulţi din familia Ştefan, aşa a fost Ştefan cel Mare pe acolo, a lăsat multe neamuri şi eu ce să îţi fac...

Reporter: Nu aveţi niciun grad de rudenie cu dânsa, nici îndepărat?

Ion Ştefan, ministrul dezvoltării: Nu am. Domnule, nu înţelegi că nu am cunscut-o, ce naiba, dacă nu am cunscut-o înainte...

Persoana despre care vorbeşte Ion Ştefan se numeşte Dorina Ştefan. Presa a relatat că este soţia unui văr al ministrului şi provine din aceeaşi comună cu demnitarul. În luna februarie, după ce Ion Ştefan a ajuns şef de minister, doamna a fost numită director executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Vrancea. Până atunci ocupase un post de consilier în cadrul instituţiei. Deşi spune că se trag din aceeaşi viţă nobilă, a lui Ştefan cel Mare, ministrul neagă că şi-ar cunoaşte verişoara prin alianţă şi că ar fi intervenit pentru ea.

Ion Ştefan, ministrul dezvoltării: Dorina Ştefan care am aflat şi eu că este din aceeaşi comună cu mine, comuna Milcovu.

Reporter: Păi nu ştiaţi?

Ion Ştefan: Nu, că nu am avut nicio întâlnire până să auzim de acest moment, nu ştiam că Dorina Ştefan este din Milcov şi că lucrează la APIA.

Reporter: Este soţia vărului, înţeleg.

Ion Ştefan: Nu este... şi vărul este un văr de gradul, şapte, patru, nu am nicio legătură... Domnule, staţi aşa o clipă.

Reporter: Deci până la urmă ca să înţeleg şi eu, ce grad de rudenie aveţi cu dânsa?

Ion Ştefan: Nu ştiu domnule, nu am nicun grad de rudenie cu dânsa, nu sunt rudă, nu m-am întâlnit, cu am consumat, nu am băut, nu am petrecut împreună.

Dorina Ştefan: Alo!

Reporter: Alo, doamna Dorina Ştefan?

Dorina Ştefan: Da.

Reporter: Sărut mâna doamnă. Vă deranjez de la Digi24, Toma Petcu este numele meu şi am o rugăminte mare la dumneavostră...

Dorina Ştefan: Nu vă aud bine deloc.

Reporter: Încercam să vă spun că încerc să fac şi eu un material despre modul în care sunt numite rudele politicienilor în anumite funcţii de conducere. Şi aţi apărut şi dumneavoastră, na, aveţi acestă relaţie cu domnul Ion Ştefan, şi în februarie aţi fost numită la APIA.

Reporter: Doamna Ştefan... A închis!

Nașul - ministru, finul - angajat la un coleg din Executiv

Jan Florin Vasilache este un tânăr cununat chiar de Ion Ştefan. Anul trecut, înainte de schimbarea Guvernului, Jan deţinea funcţia de consilier debutant la Direcţia Sanitar Veterinară Vrancea. Imediat după ce naşul Ştefan a ajuns ministru, Jan a fost numit consilier al ministrului Agriculturii, Adrian Oros.

Ion Ştefan, ministrul dezvoltării: Faptul că dânsul este consilier la Ministerul Agriculturii, nu este într-un domeniu împotriva firii. El este medic veterinar şi cred că experienţa şi faptul că a avut un stagiu de pregătire şi în Anglia, cred că este un lucru foarte bun.

Reporter: Dar cum a ajuns acolo? Cum a ajuns să îl cunoască pe ministrul Oros?

Ion Ştefan: Ei, cum l-a cunoscut pe domnul ministru Oros, cred că l-a cunoscut cu luni de zile, chiar cu ani înainte, asta nu mai ştiu exact când şi unde l-a cunoscut pe domnul ministru...

Reporter: Să încercăm şi la domnul ministru al agriculturii. Linia apelată este momentan ocupată... Ne-a închis.

Soţul unei nepoate a ministrului Dezvoltării, salt spectaculos în carieră

Sergiu Bordea-Ştefan a făcut şi el un salt spectaculos în carieră. Presa a relatat că este soţul unei nepoate a ministrului Ion Ştefan, iar în urmă cu câteva luni a sărit din funcţia de inspector vamal în Vrancea direct în cea de director al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi iar apoi, şi mai sus, în cea de director executiv al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi care are în subordine fiscul şi vămile din mai multe judeţe. În acestă fotografie, ministrul Ion Ştefan apare alături de Sergiu Bordea şi de Jan Vasilache, la o acţiune de partid.

Mama - premier, fiul - consilier la Curtea de Conturi

În timpul guvernării PSD, mai mulţi lideri importanţi ai partidului au fost acuzaţi că şi-au plasat chiar şi copiii în funcţii bine plătite la stat. De pildă Victor Dăncilă, fiul fostului premier Viorica Dăncilă a fost angajat consilier la cabinetul vicepreşedintelui Curţii de Conturi Ilie Sârbu, fost şi el important lider PSD. Se întâmpla cu puţin timp înainte ca mama sa să fie învestită oficial în funcţia de prim-ministru.

Reporter: Ce le spuneţi tinerilor al căror vot tocmai l-aţi cerut acum, despre faptul că ei nu au avut norocul să aibă o mamă premier social-democrat care să îi angajeze la Curtea de Conturi pe un post consilier de demnitar? Un Job foarte bine plătit.

Viorica Dăncilă, fost premier al României: Nu eu l-am angajat pe fiul meu la Curtea de Conturi, a fost angajat înainte de a deveni eu premier. În acelaşi timp vreau să vă spun un lucru, haideţi să nu mai legăm în permanenţă activitatea copiilor, nepărat de părinţi, nu în toate cazurile este valabil.

În plus, doamna Dăncilă, susţine că, de când a ajuns în fruntea Guvernului, copilul a avut numai de suferit.

Viorica Dăncilă, fost premier al României: De multe ori mi-a spus că, pentru el, faptul că mama lui este premier, nu este un lucru foarte bun, pentru că de multe ori este izolat, de multe ori nu poate face lucruri pe care alţi tineri la vârsta lui și le permit.

Fiică angajată în ministerul condus de tată

Fostul ministru al agriculturii Petre Daea a fost şi mai direct. Şi-a angajat fiica, pe Dana Florentina Daea, devenită prin căsătorie Budaşcu, chiar la o instituţie din subordinea ministerului pe care îl conducea: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Fostul demnitar consideră că gestul său este cât se poate de firesc şi natural pentru că, nu-i aşa, copilul trebuie ajutat.

Petre Daea, fost ministru al Agriculturii: Da, este un adevăr pe care eu nu îl ocolesc şi nu aş avea de ce să o fac şi este un copil care, ca şi dumneavostră, încearcă să-şi găsească rostul în viaţă. Sper să îl găsească iar în ce mă priveşte ca părinte o ajut să îl găsească pentru că este firesc, este natural.

Tatăl - președinte CJ, mama - senator, fiul numit secretar de stat

Tudor Buzatu se trage dintr-o familie de politicieni. Tatăl, Dumitru Buzatu, este preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui şi liderul Organizaţiei PSD din judeţ. Mama, Gabriela Creţu, este senator PSD. Aşa că, în mod natural, copilul a ajuns secretar de stat.

Dumitru Buzatu, preşedinte PSD Vaslui: A primit recomandarea organizaţiei de tineret pe care o conduce şi a organizaţiei de la Vaslui a Partidului Social Democrat şi, din punctul acesta de vedere, fiind un post politic nu cred că este vreo problemă. Îl recomandă ceea ce au considerat cei care i-au dat acestă susţinere, îl recomandă pregătirea, activitatea în partid, implicarea, cunaoşterea limbilor străine şi tot aşa mai departe...

Tudor Buzatu a pierdut însă funcţia după ce liberalii au preluat guvernarea. Mai sunt şi alte odrasle de politicieni ajunse în funcţii publice. Îi vedem săptămâna viitoare într-un nou episod Statul la Stat.

Editor web: Liviu Cojan