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A furat o borsetă cu 3.000 de euro din Aeroportul Henri Coandă și încercat să fugă în Republica Moldova. A fost prins în Galați

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Bărbat, reținut după ce a furat o borsetă cu 3.000 de euro de pe Aeroportul Henri Coandă. FotoȘ Politia Romana
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Un bărbat în vârstă de 66 de ani a furat borseta cu 3.000 de euro a unui pasager, în timp ce se afla în unul dintre restaurantele din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București. Suspectul ar fi încercat să părăsească țara și a fost prins de polițiști la Punctul de Trecere a Frontierei Galați, informează Poliția Română.

„Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați cu privire la faptul că, la data de 23 septembrie 2026, a fost sustrasă borseta unui bărbat, aflat într-un restaurant din Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București, în care se aflau 3.000 de euro, un telefon mobil și documentele personale ale acestuia. Din cercetări a reieșit că fapta ar fi fost comisă de un bărbat, de 66 de ani”, transmite Poliția Română.

Suspectul a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Galați - rutier, în timp ce încerca să părăsească teritoriul național către Republica Moldova și a fost condus la sediul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă”, pentru derularea activităților de urmărire penală.

Prejudiciul cauzat prin săvârșirea faptei a fost recuperat integral și restituit victimei.

Polițiștii l-au reținut pe bărbat, pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat unității de parchet competente, cu propuneri legale.

Editor : A.P.

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