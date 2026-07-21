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Accident grav pe Valea Oltului: O bucată de stâncă a căzut pe o mașină, iar un bărbat a murit

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Accident grav pe Valea Oltului: O bucată de stâncă a căzut pe o mașină, iar un bărbat aeste grav rănit. FotoȘ IGSU
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Accident grav pe Valea Oltului. O bucată de stâncă s-a desprins de pe versant și a căzut pe o mașină, iar un bărbat a murit. Traficul în zonă a fost blocat.

ACTUALIZARE 9.15 Traficul rutier se desfăşoară alternativ pe DN 7 Valea Oltului, în zona Lazaret,  a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Anterior, circulaţia rutieră între Sibiu şi Râmnicu Vâlcea fusese blocată pe ambele sensuri.

ACTUALIZARE 8.20: În ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat. 

"În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, bărbatul în vârstă de 71 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent fiind nevoit să declare decesul'', a transmis purtătoarea de cuvânt a ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), din primele cercetări a rezultat că, la kilometrul 240+230 de metri, în zona localităţii Lazaret, o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste un autoturism condus spre Sibiu de o femeie în vârstă de 36 de ani, din municipiul Sibiu. În maşină se mai afla bărbatul de 71 de ani, tot din Sibiu, care a murit din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a fost rănită.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul şi dispunerea măsurilor legale.

Traficul rutier este în continuare blocat pe DN 7.

Știre inițială: Un bărbat de aproximativ 65 de ani este resuscitat de echipajele medicale, după ce o bucată de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste autoturismul în care se afla, pe DN 7, între localităţile Boiţa şi Lazaret, în zonă traficul rutier fiind blocat, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ai Poliţiei Sibiu.

În autoturism se aflau două persoane. Una dintre acestea a reuşit să se autoevacueze, iar bărbatul de aproximativ 65 de ani a rămas încarcerat şi era inconştient.

"Bărbatul a fost extras din maşină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare", a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ştefan.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic, o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi elicopterul SMURD.

Potrivit poliţiştilor, evenimentul s-a produs la ieşirea din localitatea Lazaret, după ce bucata de stâncă s-a desprins de pe versant şi a căzut peste maşină.

Editor : A.P.

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