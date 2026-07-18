O fetiţă de cinci ani a murit, iar femeie şi un copil de un an au fost transportaţi la spital după ce un autoturism s-a lovit de parapetul median şi s-a răsturnat, sâmbătă, pe A1, în judeţul Sibiu.

„Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva intervin de urgenţă la un accident rutier produs pe autostrada A1, la km 262, pe sensul Sebeş–Sibiu, în apropierea localităţii Cristian, în care a fost implicat un singur autoturism. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism pe autostrada A1, la km 262, un bărbat în vârstă de 41 de ani, cetăţean străin, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu parapetul median, răsturnându-se”, a informat IPJ Sibiu.



În urma evenimentului rutier o fetiţă în vârstă de 5 ani a murit.



O femeie în vârstă de 31 de ani, de asemenea cetăţean străin, împreună cu fiul său în vârstă de un an, pasageri în autoturism, au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital. Conform ISU Sibiu, femeia a suferit un traumatism cranian şi un traumatism toracic şi copilul a suferit escoriaţii.



Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor producerii accidentului rutier şi dispunerii măsurilor legale.



Traficul rutier a fost afectat, circulaţia fiind oprită în urma accidentului pentru intervenţia echipajelor prezente la faţa locului. La acest moment, traficul a fost reluat şi se desfăşoară în condiţii normale.

Editor : B.E.