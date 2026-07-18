Un incendiu de proporții a distrus, vineri, peste 100 de locuințe în apropierea orașului Drammen, din sudul Norvegiei. Din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins rapid și în pădurea din apropiere, fiind necesară evacuarea a sute de persoane.

Incendiul a izbucnit la aproximativ 50 de kilometri vest de Oslo, capitala Norvegiei, și a cuprins rapid un cartier de case înșiruite. Sute de oameni au fost evacuați din locuințe, însă autoritățile au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime sau persoane dispărute.

Peste 60 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului, sprijiniți de elicoptere care au aruncat apă asupra focarelor. Flăcările au continuat să se extindă și către pădurea din apropiere.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cauza incendiului și continuă cercetările pentru a afla cum a izbucnit. Martorii prezenți în zonă au relatat că au auzit mai multe explozii.

Editor : A.P.