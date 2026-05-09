Un TIR şi un autoturism au fost implicate, sâmbătă dimineaţă, într-un accident rutier produs pe DN 66, în localitatea Ţânţăreni, judeţul Gorj. Primele informaţii arată că unul dintre şoferi a murit, celălalt fiind grav rănit. Traficul rutier este deviat pe un drum judeţean, anunţă Centrul Infotrafic.

ACTUALIZARE 08:51 Potrivit ISU Gorj, echipajele de intervenţie ajunse la locul accidentului au constatat că, în urma impactului, autotrenul s-a răsturnat, fiind blocate ambele sensuri de deplasare, iar şoferul era încarcerat.

„Colegii noştri au intervenit pentru extragerea din autovehicul a bărbatului, însă, din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenţie, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Conducătorul auto al autoturismului a suferit multiple leziuni, a fost preluat de către echipajele de intervenţie, evaluat medical şi stabilizat, iar ulterior a fost transportat la spital”, a precizat sursa citată de News.ro.

Traficul pe acest tronson de drum este deviat, iar în prezent se lucrează pentru degajarea autotrenului şi a încărcăturii de pe partea carosabilă.

„Din primele verificări efectuate de poliţiştii ajunşi la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, de 27 de ani, din Floreşti, în timp ce conducea un autoturism din direcţia oraşului Filiaşi către Târgu Jiu, în localitatea Ţânţăreni, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune laterală cu anvelopa stânga-faţă a unui ansamblu de vehicule, format din cap tractor şi semiremorcă, provocând depresurizarea acesteia şi răsturnarea tirului pe partea carosabilă. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului tirului, un bărbat de 39 de ani, din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale”, a arătat IPJ Gorj.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal.

Știrea inițială.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul rutier este restricţionat pe DN 66 Filiaşi-Târgu Jiu, în localitatea Ţânţăreni, judeţul Gorj, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate un autotren şi un autoturism.

„În urma coliziunii, şoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale”, arată sursa citată.

Circulaţia rutieră se desfăşoară deviat, pe DJ 674 Turceni-Ioneşti.

Editor : B.E.