Agenția foto INQUAM Photos a publicat cele mai importante imagini din 2025. Foto jurnaliștii au selectat cele mai reprezentative momente surprinse de camerele celor care au fost pe teren la cele mai importante evenimente din anul care se încheie.

În aproape 200 de fotografii selectate sunt surprinse cele mai importante momente ale anului 2025, plecând de la alegerea noului președinte Nicușor Dan, formarea noului Guvern condus de Ilie Bolojan sau aparițiile publice ale lui Călin Georgescu și susținătorii săi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.R.