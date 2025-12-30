Live TV

Video 2025 văzut prin obiectivul camerei. Cele mai importante imagini din România din anul care se încheie

2025
Agenția foto INQUAM Photos a publicat cele mai importante imagini din 2025. Foto jurnaliștii au selectat cele mai reprezentative momente surprinse de camerele celor care au fost pe teren la cele mai importante evenimente din anul care se încheie. 

În aproape 200 de fotografii selectate sunt surprinse cele mai importante momente ale anului 2025, plecând de la alegerea noului președinte Nicușor Dan, formarea noului Guvern condus de Ilie Bolojan sau aparițiile publice ale lui Călin Georgescu și susținătorii săi. 

