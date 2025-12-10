Live TV

29 decembrie ar putea fi declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. De ce a fost aleasă această dată

Data publicării:
Asasinarea lui IG Duca
Pagină din Universul (1933)

În Camera Deputaților a fost depusă o inițiativă legislativă prin care ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.

„Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a explicat deputatul liberal Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, cel care a avut inițiativa.

„România interbelică a traversat una dintre cele mai violente şi tulburi perioade din istoria sa, marcată de ascensiunea Mişcării Legionare, o organizaţie extremistă, radicală şi profund antidemocratică. Pe 29 decembrie 1933, prim-ministrul Ion Gheorghe Duca era asasinat pe peronul Gării din Sinaia. A fost începutul unui val de crime politice fără precedent, care a continuat să lovească oficiali ai statului, intelectuali şi cetăţeni nevinovaţi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ionel Bogdan.
Deputatul spune că memoria victimelor trebuie să rămână vie, dar şi că istoria nu trebuie să se mai repete.

De aceea, parlamentarii PNL solicită ca ziua de 29 decembrie să fie declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.

„Este o pagină dureroasă din trecutul nostru, dar una pe care avem datoria să o evocăm cu responsabilitate. Pentru ca istoria să nu se repete. Pentru ca memoria victimelor să rămână vie. De aceea, împreună cu Gabriel Andronache şi cu colegii noştri din grupurile parlamentare ale PNL, am depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a mai transmis deputatul Ionel Bogdan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Royal Navy track Russian submarine
1
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
Lippstadt
2
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Digi Sport
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID319341_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
comemorare zele codreanu la tancabesti
Parchetul a deschis dosar penal după comemorarea lui Zelea Codreanu la Tâncăbeşti. Și Poliția s-a sesizat
violenta impotriva femeilor
Lege mai dură împotriva agresorilor: Plângerea penală nu mai poate fi retrasă în cazurile de violență domestică
sanctiuni rusia
Încălcarea sancțiunilor la adresa Rusiei devine infracțiune gravă: DIICOT va ancheta cazurile. Proiectul a fost adoptat de Parlament
violenta domestica bataie barbat femeie_shutterstock_261573011
Femeile cu ordin de protecție, victime ale violenței domestice, ar putea face terapie gratuită. Proiect în Parlament
Recomandările redacţiei
Militari ruși în Transnistria
Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării...
f3 a
Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Demisii în scandalul de la Paltinu. Diana Buzoianu anunță plecarea...
vehicul militar vlah
Premieră pentru România: Vehicul blindat 4x4 la standarde NATO...
Ultimele știri
Cine ar putea să fie noul ministru al Apărării (Surse Digi24)
Departamentul Securităţii Interne cumpără şase avioane Boeing pentru deportările de imigranţi
Schimbare radicală în politica digitală franceză. Macron pregătește interdicția rețelelor sociale pentru minorii „sub 15 sau 16 ani”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de...
Fanatik.ro
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Cât timp trebuie să ții geamul deschis iarna pentru o aerisire eficientă, fără să pierzi căldura
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție fermă după ancheta Recorder: „O mână de ticăloși fără scrupule în funcții cheie!” De...
Digi Sport
Fără dubii! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după încă un eșec: ”A depășit orice imaginație”
Pro FM
Sharon Osbourne dezvăluie, printre lacrimi, ultimele cuvinte ale lui Ozzy. Detaliile sfâșietoare din ultima...
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston va deveni tată pentru prima dată. Soția cu 23 de ani mai tânără e gravidă...
Adevarul
Sute de mașini Porsche din Rusia au încetat brusc să mai funcționeze. Care ar putea fi problema
Newsweek
Pensionarii care primesc bonsul de 400 lei la pensie mai pot lua medicamente compensate? Care e noul plafon?
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Leonardo DiCaprio dezvăluie în sfârșit motivul pentru care își acoperă mereu fața în public. Legătura cu...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț