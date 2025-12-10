29 decembrie ar putea fi declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. De ce a fost aleasă această dată

În Camera Deputaților a fost depusă o inițiativă legislativă prin care ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.

„Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a explicat deputatul liberal Ionel Bogdan, preşedintele PNL Maramureş, cel care a avut inițiativa.

„România interbelică a traversat una dintre cele mai violente şi tulburi perioade din istoria sa, marcată de ascensiunea Mişcării Legionare, o organizaţie extremistă, radicală şi profund antidemocratică. Pe 29 decembrie 1933, prim-ministrul Ion Gheorghe Duca era asasinat pe peronul Gării din Sinaia. A fost începutul unui val de crime politice fără precedent, care a continuat să lovească oficiali ai statului, intelectuali şi cetăţeni nevinovaţi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Ionel Bogdan.

Deputatul spune că memoria victimelor trebuie să rămână vie, dar şi că istoria nu trebuie să se mai repete.

De aceea, parlamentarii PNL solicită ca ziua de 29 decembrie să fie declarată Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare.

„Este o pagină dureroasă din trecutul nostru, dar una pe care avem datoria să o evocăm cu responsabilitate. Pentru ca istoria să nu se repete. Pentru ca memoria victimelor să rămână vie. De aceea, împreună cu Gabriel Andronache şi cu colegii noştri din grupurile parlamentare ale PNL, am depus o iniţiativă legislativă pentru ca ziua de 29 decembrie să devină Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Mişcării Legionare. Este o datorie morală. Pentru memorie. Pentru adevăr. Pentru democraţie”, a mai transmis deputatul Ionel Bogdan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard