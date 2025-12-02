Procurorii s-au sesizat din oficiu după comemorarea lui Zelea Codreanu la Tâncăbeşti

Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu în cazul comemorării fostei căpetenii legionare Corneliu Zelea Codreanu, la Tâncăbeşti, pe 30 noiembrie. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

În contextul mediatizării incidentelor produse în data de 30 noiembrie în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea anunţă că luni, 1 decembrie, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de articolul 4 alin. 2 din OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, iar în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem.

Organele de poliţie din cadrul IPJ Ilfov – Poliţia Staţiunii Snagov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, continuă cercetările pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate, potrivit sursei citate de News.ro.

Reacția Institutului „Elie Wiesel”

Marţi, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a solicitat MAI şi Ministerului Public, într-o scrisoare deschisă, să cerceteze „cu celeritate” evenimentele petrecute în 30 noiembrie, pe spaţiul public, la Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Demersul Institutului are loc, potrivit unui comunicat de presă, în contextul „ascensiunii discursului instigator la ură şi a manifestărilor extremiste în spaţiul public”.

„Această realitate pune sub semnul întrebării memoria victimelor Holocaustului din România şi sifdează legislaţia în vigoare”, precizează sursa citată.

Comemorare la Tâncăbești

Duminică, 30 noiembrie, câteva zeci de persoane l-au comemorat pe liderul mişcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, la Tâncăbești, unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani.

Acțiunea a avut loc la locul fostei troițe - care a fost tăiată cu drujba într-o noapte - de la Tâncăbești, unde a fost amplasată o cruce din lemn cu numele lui Corneliu Zelea Codreanu.

Publicația Scena9.ro a relatat că la comemorare au fost mai puțini oameni decât anul trecut și nu s-au mai intonet cîntece legionare.

De asemenea, la fața locului au fost polițiști și jandarmi.

Editor : B.P.