Live TV

Procurorii s-au sesizat din oficiu după comemorarea lui Zelea Codreanu la Tâncăbeşti

Data publicării:
comemorare zele codreanu la tancabesti
Persoane aprind lumânări și aduc flori la troița din pădurea Tâncăbești dedicată liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, 30 noiembrie 2025. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Reacția Institutului „Elie Wiesel”  Comemorare la Tâncăbești

Procurorii din Buftea s-au sesizat din oficiu în cazul comemorării fostei căpetenii legionare Corneliu Zelea Codreanu, la Tâncăbeşti, pe 30 noiembrie. Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a anunţat, marţi, că a fost începută urmărirea penală in rem în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

În contextul mediatizării incidentelor produse în data de 30 noiembrie în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea anunţă că luni, 1 decembrie, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii prevăzute de articolul 4 alin. 2 din OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, iar în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale in rem.

Organele de poliţie din cadrul IPJ Ilfov – Poliţia Staţiunii Snagov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, continuă cercetările pentru identificarea şi tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate, potrivit sursei citate de News.ro.

Reacția Institutului „Elie Wiesel” 

Marţi, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a solicitat MAI şi Ministerului Public, într-o scrisoare deschisă, să cerceteze „cu celeritate” evenimentele petrecute în 30 noiembrie, pe spaţiul public, la Tâncăbeşti, judeţul Ilfov, unde mai mulţi simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Demersul Institutului are loc, potrivit unui comunicat de presă, în contextul „ascensiunii discursului instigator la ură şi a manifestărilor extremiste în spaţiul public”.

„Această realitate pune sub semnul întrebării memoria victimelor Holocaustului din România şi sifdează legislaţia în vigoare”, precizează sursa citată.

Comemorare la Tâncăbești

Duminică, 30 noiembrie, câteva zeci de persoane l-au comemorat pe liderul mişcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, la Tâncăbești, unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani.

Acțiunea a avut loc la locul fostei troițe - care a fost tăiată cu drujba într-o noapte - de la Tâncăbești, unde a fost amplasată o cruce din lemn cu numele lui Corneliu Zelea Codreanu. 

Publicația Scena9.ro a relatat că la comemorare au fost mai puțini oameni decât anul trecut și nu s-au mai intonet cîntece legionare.

De asemenea, la fața locului au fost polițiști și jandarmi.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Vladimir Putin
3
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
puburi inchise in dublin
Scandal în Irlanda. Primăria capitalei Dublin este acuzată de „antisemitism”. De la ce au pornit tensiunile
ilie bolojan la sedinta de guvern
Mesajul lui Ilie Bolojan de Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului: Fantomele urii revin în societate
inscriptii hamas strasbourg
Graffiti pro-Hamas la intrarea clădirii Institutului de Științe Politice din Strasbourg. Instituția a depus plângere penală
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”
Zahrada hvězd, pietní shromáždění, kipa, jarmulka, Davidova hvězda
UE promite protecția evreilor din Europa după avertismentul rabinilor privind un exod pe fondul violențelor antisemite
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul...
Ultimele știri
Cetățenii ar putea primi amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat de Senat
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Sorin Grindeanu dă vina pe „haosul userist” pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ce îi reproșează ministrei Diana Buzoianu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Erwin Bach, văduvul Tinei Turner, surprins cu o femeie misteroasă. Le-ar fi spus unor apropiați că e...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...