Un șofer beat și fără permis a fost reţinut după o urmărire prin Timişoara. A lovit mașina poliţiei, apoi a fugit într-un parc

Poliţiştii din Timişoara au urmărit în trafic un şofer care a provocat un accident soldat cu pagube, în timpul urmăririi acesta lovind şi autospeciala Poliţiei. La un moment dat, el a pierdut controlul maşinii, intrând într-un gard, şi, pentru a scăpa, a fugit într-un parc, unde a fost prins. Bărbatul nu avea permis de conducere şi consumase alcool.

„La data de 18 februarie 2026, în jurul orei 21:00, poliţiştii Biroului Rutier Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, pe strada Aurelianus din municipiu, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde, la observarea echipajului de poliţie, şoferul unui autoturism ar fi plecat de la locul evenimentului rutier. Echipajul de poliţie a pornit în urmărirea acestuia pe o distanţă de aproximativ 3 km, şoferul fiind oprit pe bulevardul Vasile Pârvan. Acesta s-a pus din nou în mişcare acroşând autospeciala de poliţie, în continuare poliţiştii procedând la urmărirea autovehiculului”, a transmis, joi, IPJ Timiş, citat de News.ro.

Pe una dintre străzi, fugarul a pierdut controlul maşinii, apoi a fugit într-un parc, unde a fost încătuşat.

„La un moment dat, pe strada 16 Decembrie, bărbatul a pierdut controlul autoturismului şi a intrat în coliziune cu un gard de protecţie ce separă sensurile de deplasare. Acesta a părăsit autoturismul şi a fugit până în parcul central Timişoara, unde a fost imobilizat şi încătuşat de către poliţişti”, a precizat IPJ Timiş.

Potrivit IPJ Timiș, în urma verificărilor, poliţiştii au stabilit identitatea conducătorului auto, un bărbat de 37 de ani, care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital în vederea recoltării de mostre biologice.

Bărbatul de 37 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru conducerea unui autoturism fără permis de conducere şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. El a fost dus în arestul poliţiei.

