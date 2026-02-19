Live TV

Un șofer beat și fără permis a fost reţinut după o urmărire prin Timişoara. A lovit mașina poliţiei, apoi a fugit într-un parc

Data actualizării: Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

Poliţiştii din Timişoara au urmărit în trafic un şofer care a provocat un accident soldat cu pagube, în timpul urmăririi acesta lovind şi autospeciala Poliţiei. La un moment dat, el a pierdut controlul maşinii, intrând într-un gard, şi, pentru a scăpa, a fugit într-un parc, unde a fost prins. Bărbatul nu avea permis de conducere şi consumase alcool.

„La data de 18 februarie 2026, în jurul orei 21:00, poliţiştii Biroului Rutier Timişoara au fost sesizaţi prin apelul unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că, pe strada Aurelianus din municipiu, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu pagube materiale. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde, la observarea echipajului de poliţie, şoferul unui autoturism ar fi plecat de la locul evenimentului rutier. Echipajul de poliţie a pornit în urmărirea acestuia pe o distanţă de aproximativ 3 km, şoferul fiind oprit pe bulevardul Vasile Pârvan. Acesta s-a pus din nou în mişcare acroşând autospeciala de poliţie, în continuare poliţiştii procedând la urmărirea autovehiculului”, a transmis, joi, IPJ Timiş, citat de News.ro.

Pe una dintre străzi, fugarul a pierdut controlul maşinii, apoi a fugit într-un parc, unde a fost încătuşat.

„La un moment dat, pe strada 16 Decembrie, bărbatul a pierdut controlul autoturismului şi a intrat în coliziune cu un gard de protecţie ce separă sensurile de deplasare. Acesta a părăsit autoturismul şi a fugit până în parcul central Timişoara, unde a fost imobilizat şi încătuşat de către poliţişti”, a precizat IPJ Timiş.

Potrivit IPJ Timiș, în urma verificărilor, poliţiştii au stabilit identitatea conducătorului auto, un bărbat de 37 de ani, care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentraţie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital în vederea recoltării de mostre biologice.

Bărbatul de 37 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore pentru conducerea unui autoturism fără permis de conducere şi conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. El a fost dus în arestul poliţiei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
putin
1
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
2
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
3
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
Vladimir Putin la telefon
4
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
dan mihalache
5
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Omar Benguit / imagini camere supraveghere / poliție scena crimei
Un bărbat a stat 23 de ani la închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o. Poliția din Marea Britanie i-ar fi înscenat totul (BBC)
traseul revolutiei
Lucrări de mântuială. Traseul Revoluției din '89, din Timișoara, deteriorat înainte să fie gata. Pe cine dă vina firma de construcții
un politist dirijeaza traficul
Şofer băut și cu permisul suspendat a fost oprit cu focuri de armă în Dâmbovița, după ce a fugit de poliție și a lovit doi agenți
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Anchetă în Vrancea după ce un bărbat a fost găsit mort cu urme de violență
masina de politie
Mai mulţi adolescenţi de 15-17 ani s-au bătut pe stradă şi într-un autobuz din Bucureşti. S-au folosit obiecte contondente, doi răniți
Recomandările redacţiei
fostul print andrew
BBC: Fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace al lui...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM...
Ultimele știri
Premierul Donald Tusk le cere cetățenilor polonezi „să plece imediat” din Iran
Rusia, alarmată de „o escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului. Apelul făcut de Kremlin
Bilanț DNA 2025: Aproape 800 de persoane au fost trimise în judecată, bunuri de peste 250 milioane de lei - indisponibilizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Cine ar putea fi românca participantă la safari-ul uman din Sarajevo. Profilul femeii care a plătit un milion...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Salariu de nabab, program de bugetar! Ce urmează pentru cel mai bine plătit antrenor român
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Protest în București. Pensionarii cu grupe de muncă cer bani în plus la pensie. Ce șanse de rezolvare sunt?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...