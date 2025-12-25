Un grav accident a avut loc chiar în dimineața zilei de Crăciun în județul Satu Mare. Un bărbat ar fi pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a intrat cu autoturismul direct într-o casă.

Accidentul s-a produs în această dimineață, în localitatea Păulești, din județul Satu Mare. Șoferul, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a părăsit carosabilul și a intrat direct într-o locuință. Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din curtea imobilului arată cum autoturismul circulă cu viteză, rupe gardul și se izbește violent de clădire.

În ciuda impactului puternic, șoferul a scăpat cu viață.

Proprietarul casei susține că, imediat după accident, șoferul i-ar fi cerut să nu sune la 112 și să nu anunțe poliția, ba chiar să facă o înțelegere amiabilă. Proprietarul a refuzat.

Martorii spun că șoferul ar fi fost sub influența alcoolului. Polițiștii au intervenit de urgență, iar bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Proprietarul locuinței spune că intenționează să depună plângere la poliție pentru distrugere.

