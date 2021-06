Achiziții scandaloase la Sala Polivalentă Cluj: Haine de firmă pentru angajați, ca să le folosească la „deszăpezire”

Scandal la Sala Polivalentă Cluj din cauza unor achiziții de mii de lei, din bani publici: haine de firmă, băuturi scumpe și căști pentru iPhone. Acestea au fost făcute începând cu luna decembrie 2020, în plină pandemie, când sala nu avea activitate sportivă sau culturală. Instituția este subordonată Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Consilierii locali au făcut sesizări la Curtea de Conturi.

În ultima zi a anului 2020, directorul Sălii Polivalente Cluj a aprobat cumpărarea unor haine de lux din bani publici de aproape 9.000 de lei. O factură emisă de un magazin cu îmbrăcăminte de firmă dintr-un centru comercial arată că au fost cumpărate 10 articole pentru bărbați, cu prețuri cuprinse între 300 și 1.400 de lei, dar și două articole pentru femei.



Articole îmbrăcăminte bărbați:



1. Cămașă Polo Ralph Lauren - 629 lei

2. Hugo Boss Jeans - 779 lei

3. Jerseu Hugo Boss - 989 lei

4. Hanorac Hugo Boss - 729 lei

5. Hanorac Hugo Boss - 499 lei

6. JOOP!Jeans Stephen - 359 de lei

7. Hanorac Hugo Boss - 319 lei

8. Jachetă Wellensteyn - 1.399 lei

9. Hanorac Hugo Boss - 979 lei

10. Costum Hugo Boss + pantaloni Hugo Boss - 679 lei

Articole îmbrăcăminte femei:

1. Jachetă Wellensteyn - 1.199 lei

2. Bluză Polo Ralph Lauren - 183 lei

Sursă: știridecluj.ro

Două luni mai tărziu, pe data de 26 februarie, Sala Polivalentă mai cheltuie aproximativ 1.000 de lei pe două perechi de pantofi sport de firmă și pe un hanorac.

Adriana Cristian, consilier local: A fost cazul cu hainele de lux cumpărate pe firmă și nu pentru uz personal, nu știu cum ar justifica altfel acel echipament de lucru pentru angajații firmei. Tot în luna decembrie a anului trecut s-au făcut alte achiziții cel puțin dubioase, echipament sportiv de golf, în condițiile în care nu există la Cluj-Napoca un loc pentru a asigura joc de golf și, de asemenea, ceva băuturi și așa mai departe.

Petru Călian, președinte Consiliu de Administrație: Am aflat și eu din presă despre aceste presupuse nereguli. Consiliul de Administrație poate să verifice rapoartele care au stat la baza achiziției acestor bunuri invocate de presă, raportul de necesitate.

Sala Polivalentă susține că hainele de sute de euro au fost depozitate în vestiarele societății și puse la dispoziția angajaților pentru perioada în care munca depusă de aceștia se desfășoară în exteriorul clădirii, în sezonul rece, de exemplu... deszăpezire.

Articolele vestimentare sunt pentru angajați atunci când desfășoară activități în exteriorul clădirii: „deszăpezire, debarasare zăpadă acoperiș

Reacție Sala Polivalentă Cluj: ,,Articolele vestimentare la care vă referiți reprezintă echipamente depozitate în vestiarele societății și sunt puse la dispoziția angajaților pentru perioada în care munca depusă de aceștia se desfășoară în exteriorul clădirii, în sezonul rece (deszăpezire, căi acces, intrare / ieșire parking trotuare, debarasare zăpadă acoperiș). Sursă: știridecluj.ro

Măriuța Pop, jurnalist Digi24: Pe data de 13 aprilie, Sala Polivalentă Cluj mai face o achiziție. De data aceasta a cumpărat o pereche de căști în valoare de 1.200 de lei, adică mai bine de jumătate din salariul unui angajat. Acestea ar fi fost folosite de către un bugetar petru participarea la ședințele online.

În perioada în care s-a desfășurat Fed Cup la Cluj, alți 5.000 de lei nu par a avea justificare.

Adriana Cristian, consilier local: Am solicitat Curții de Conturi sa meargă sa facă o analiză. Sala Sportului este o societate care merge pe minus. În ultima ședință de consiliu local, primarul Emil Boc a propus diminuarea salariului cu 30 la sută, pe o lună al directorului Sălii Polivalente. Consilierii locali nu sunt de acord și cer schimbarea lui din funcție.

Boc a cerut o anchetă privind cheltuielile suspecte de la Sala Polivalentă făcute de directorul Ionuț Rusu

„Am primit și eu această sesizare pe grupul de presă. Am procedat instituțional, conform legii, l-am sunat pe președintele Consiliului de Administrație și l-am rugat să să verifice autenticitatea documentelor și legaltiatea achizițiilor pentru corecta informare a opiniei publice. M-a asigurat că va convoca Consiliul de Administrație și va verifica. Punctul meu de vedere personal dacă îl vreți, nu știu dacă sunt legale sau ilegale aceste cheltuieli. Dacă sunt ilegale, constatate de Curtea de Conturi sau Consiliul de Administrație, să i le impute managerului. Dacă sunt legate, tot consider ca sunt inoportune, multe dintre ele. Însă oportunitatea o decide managerul. Dacă aș fi eu în locul Consiliului de Administrație și i-am spus și președintelui CA, i-aș da managerului o diminuare de 30% din salariu pentru o lună pentru că nu a avut maturitatea necesară să își ajusteze cheltuielile în vremuri de restriște, aceasta în ipoteza în care achizițiile nu sunt pe profilul Sălii Polivalente. Pe oportunitate trebuie ca fiecare om care are un pix cu bani publici în mână să se gândească bine cum îi cheltuiește. Se vede de la o poștă că se puteau abține acolo de la niște cheltuieli”, a spus primarul Emil Boc, potrivit actualdecluj.ro.

Jurnaliștii Digi24 nu au putut lua legătură cu bugetarul vizat.

Reporter: Măriuța Pop / Operator: Radu Tomuleț

