Actorii cer demisia ministrului Culturii. Ce le răspunde Daniel Breaz

Actorii cer demisia ministrului Culturii, Daniel Breaz. Directorului Teatrului Naţional, Ion Caramitru, l-a acuzat pe ministru că l-a ameninţat cu Corpul pe control ca şi cum ar fi trimis „inchiziţia” peste el. Diectorii de teatre, muzee naţionale şi alte instituţii de cultură din toată ţara s-au întâlnit astăzi cu premierul Viorica Dăncilă, cu ministrul Finanţelor şi ministrul Culturii pentru a găsi o soluţie pentru tăierile bugetare care i-au pus în situaţia să disponibilizeze angajaţi şi să amâne premiere. Doar de la Teatrul Naţional Bucureşti de la 1 iulie au fost puşi pe liber 54 de angajaţi.

„Am cerut demisia domnului ministru Breaz, pentru modul aș spune doar inoportun de preocupare față de instituțiile noastre și de modul de exprimare publică a frustrărilor domniei sale. A fost destul să ridicăm problema de supraviețuire a instituțiilor și să deschid gura ca să cer explicații pentru lipsa de buget, ca să fiu amenințat cu Corpul de control al ministrului. Seamănă cu ce se întâmpla înainate de 89. La sesizarea unui grup de tovarăși se face control la instituția respectivă și se găsește tovarășul director a fi vinovat de ceva”, a spus Ion Caramitru.

„La Teatrul de operetă problema e mai complicată, câtă vreme teatrul are nevoie de o autorizație de funcționare care trenează de ani de zile, pe care dacă am avea-o am avea și venituri proprii mai mari. S-au taiat la bunuri și servicii niște bani. Ca să putem ajunge la sfârș anului ar mai fi nevoie de 1,9 de mii. E mai mic ca anul trecut. La bunuri și servicii nu ai cum să renunți. Sunt colaboratori, bani alocați pentru tot ce înseamna premiere”, a spus Bianca Ionescu, directoarea Teatrului de operetă.

Ministrul Daniel Breaz spune însă că nu va demisiona.

„Fiecărui ministru i se cere demisia, eu nu am făcut decât să gestionez cât se poate de realist bugetul culturii”, a spus el.

El a mai spus că, în cadrul TNB, bugetul a crescut, dar au scăzut fondurile pentru categoria „bunuri și servicii”.

Ministrul s-a întâlnit cu reprezentanții mai multor teatre care spun că, în urma reducerii bugetelor, activitatea acestora a fost parțial blocată și mai mulți colaboratori au fost concediați, dar și la concedierea unor colaboratori. Numai în cazul Teatrului Național din București, bugetul a fost scăzut cu două milioane de lei la capitolul „Bunuri si servicii”, suma capitolului bugetar „Venituri proprii” fiind mărită cu aproximativ un milion de lei, potrivit unui comunicat de presă al TNB.