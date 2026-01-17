András Demeter, despre bugetul ce va fi alocat Culturii: Nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB

Ministrul Culturii, András Demeter, a afirmat că în condiţiile în care criza nu este la apogeu, nu crede că bugetul Culturii va ajunge în 2026 la 1% din PIB. El a precizat că a prezentat care este necesarul pentru partea de cultură gestionată de minister, care este sub o treime, iar celelalte două treimi se află în competenţa autorităţilor locale.

Ministrul Culturii a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, cât va fi bugetul Culturii în 2026, dacă va fi tot 0,8-0,9 din PIB ca în ultimii ani.

”Câtă vreme n-am schimbat paradigma, nu va fi o schimbare. Noi astăzi am avut o discuţie la nivelul premierului şi a reprezentanţilor ministerului de Finanţe. Am analizat în primul rând execuţia bugetară, unde n-am luat neapărat felicitări, dar nici n-am fost apostrofaţi, pentru că am avut o execuţie foarte bună. Mă rog, nu a fost foarte greu câtă vreme bugetul nu a fost unul foarte mare, dar acesta este punctul de plecare pentru stabilirea limitelor bugetare pentru anul în curs. Noi am prezentat de principiu şi necesarul pentru acea parte a culturii care este gestionată de Ministerul Culturii, care este sub o treime, celelalte două treimi intră în sfera de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale şi avem şanse să primim aceşti bani. Dar, în condiţiile în care criza n-a ajuns la apogeu nu cred că în acest an cineva speră să ajungem la celebrul 1% din PIB”, a afirmat ministrul Culturii, potrivit News.ro.

În ceea ce priveşte faptul că în ultimii ani acest domeniu nu a atins 1% din PIB. ministrul a spus că acesta este un deziderat constant, niciodată atins.

„Dacă ne uităm la programe succesive de guvernare a diferitelor guverne care s-au succedat, vedem că este un deziderat aproape constant şi niciodată atins”, a explicat András Demeter.

El a admis că ţinta de 1% din PIB pentru cultură este „derizorie”.

„E derizoriu, de asta spun, propunerea mea este şi provocarea pentru mine şi asta am încercat, ba chiar am reuşit să explic şi interlocutorilor noştri de astăzi, echipa de la ministerul de Finanţe, vicepremier şi primul ministru, că dacă vrem o soluţie reală, atunci nu ar trebui să continuăm cu peticirea sau cu mici cosmetizări, cu un tratament simptomatic, cum suntem obişnuiţi, ci să luăm nişte măsuri care pe termen mediu şi pe termen lung schimbă întreaga abordare”, a mai afirmat ministrul Culturii.

