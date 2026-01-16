Live TV

Un adolescent care se dădea cu sania trasă de mașină a murit după ce a fost aruncat într-un cap de pod

Data publicării:
sanie masina foto PR
Foto: Poliția Română

Un adolescent în vârstă de 17 ani, care se afla pe o sanie trasă de un autoturism, a decedat vineri seara după ce sania a intrat într-un cap de pod, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Accidentul a avut loc vineri seara, pe Drumul Judeţean 643, în comuna Dobrun şi a fost anunţat prin apel la 112 în jurul orei 20:15.

Pe sania trasă de maşină se aflau doi tineri, iar autoturismul era condus de un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Voineasa.

„Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 17 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, au precizat reprezentanţii IPJ Olt.

Şoferul autoturismului nu consumase alcool, conform rezultatelor testării cu etilotest.

Poliţiştii au deschis dosar penal în cauză pentru ucidere din culpă.

Accidentul a avut loc la o zi distanță după un avertisment pe care Poliția Română l-a făcut pe pagina de Facebook a instituției, în care spunea foarte clar ca șoferii să nu transforme drumul public în derdeluș, pentru că este extrem de periculos și este și ilegal. Conducătorii auto care recurg la astfel de „distracții” riscă amenzi cuprinse între 1.350 și 3.000 de lei, precum și suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Editor : Liviu Cojan

Un copil de 10 ani din Brăila a fost lovit cu cuțitul de un alt băiat de aceeaşi vârstă. S-au certat pentru o jucărie
Fiul ultimului șah al Iranului: „Cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea”
Donald Trump a vorbit despre o „invazie” în Venezuela încă din 2017, susține fostul președinte columbian Juan Manuel Santos
