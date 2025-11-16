Live TV

Adolescentă de 17 ani, găsită moartă într-o locuință din Galați. Individul suspectat de crimă a fost înjunghiat de un alt bărbat

girofar al unei masini de politie
Foto: Shutterstock

O tânără de 17 ani a fost găsită în stare de inconştienţă într-un apartament din Galaţi, duminică dimineaţa, şi nu a putut fi resuscitată, fiind declarat decesul, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

 

În locuinţă a fost găsit şi un bărbat care prezenta urme de violenţă.

Tânăra de 17 ani a fost strangulată în această dimineață, într-un apartament dintr-un bloc din cartierul Țiglina 1 din municipiul Galați.

Fata a fost găsită în stop cardio-respirator de echipajul de la SMURD trimis să intervină. Au fost făcute manevre de resuscitare, însă victima nu și-a mai revenit și a fost declarată decedată”, potrivit jurnalistei Digi24 Dana Costache.

În apartament, polițiștii au mai găsit o persoană rănită, un tânăr de 26 de ani, care, după ce ar fi sugrumat-o pe femeie, a fost la rândul lui înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit de un bărbat care o cunoștea pe tânără.

Este vorba de bărbatul care a sunat la 112. Presupusul suspect a ajuns la Spitalul Județean de Urgență cu multiple răni.

„La data de 16 noiembrie a.c., la ora 06:03, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, prin intermediul numărului unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galaţi. (...) În interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis IPJ Galaţi.

Cazul a fost preluat de procurori, care fac cercetări pentru omor, dar și pentru loviri sau alte violențe.

