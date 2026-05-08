Video Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns într-un lan de rapiță

Alertă maximă și mobilizare fără precedent în județul Bihor, după o descoperire macabră. O elevă a fost găsită fără suflare pe un câmp, în apropierea unei ferme. Trupul neînsuflețit al fetei a fost observat într-un lan de rapiță de o localnică, care a sunat imediat la 112. Autoritățile au declanșat o operațiune de căutare de amploare: zeci de polițiști, sprijiniți de un elicopter și drone cu termoviziune, au periat zona timp de câteva ore. Principalul suspect a fost capturat vineri după-amiază, iar imaginile cu momentul capturării au fost făcute publice.

Alarma s-a dat la primele ore ale dimineții când adolescenta a dispărut de la ferma de capre în care făcea practică. Acolo lucra și criminalul.

Matyi Miklos, primar: Este recidivist criminalul. Acum 14 ani a omorât tot pe un bătrân, tot aici în satul acesta, Parhida, pentru bani. A fost închis, a ieșit din închisoare mai repede cu vreo opt luni. Lucra la o fermă de capre, era cioban.

La scurt timp după a fost găsită și fata.

Tatăl fetei: Patronul cu drona și poliția de frontieră au găsit fata decedată. Nu vreau să pățească și alte fete așa. Suntem distruși total.

După o mobilizare amplă a autorităților, cu elicopterul, la sol și cu drona, a fost găsit și criminalul. Era ascuns în lanul de rapiță de pe câmp.

Alin Haniș - șef IPJ Bihor: Ne-am mobilizat destul de rapid. Bineînțeles că a fost nevoie de aproximativ jumătate de oră să ajungă elicopterul pentru că se afla în altă misiune. Dar ne-am mobilizat și cu drone și cu forțe, în principal cu poliție și jandarmerie, dar și cu ajutorul poliției de frontieră. Peste 150 de persoane.

În lanul de rapiță a fost găsită și arma crimei. Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate.

