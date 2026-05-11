Crimă în Bihor: bărbatul acuzat că a ucis o elevă la ferma unde aceasta făcea practică a fost arestat

Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Suspectul principal, un recidivist condamnat pentru crimă, este căutat cu elicopterul. Foto Digi24

Bărbatul suspectat că a ucis o fată de 18 ani la ferma din judeţul Bihor unde aceasta făcea practica şcolară a fost arestat preventiv pentru omor calificat. Procurorii afirmă că acesta este recidivist, fiind condamnat anterior tot pentru omor.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, vineri, la ora 11:45, prin apel la SNUAU 112, de către un bărbat cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 18 ani, care se afla în practică şcolară la o fermă din localitatea Parhida, comuna Tămăşeu, judeţul Bihor, nu mai răspunde la telefon.

În urma căutărilor făcute de poliţişti, împreună cu proprietarul fermei, fata a fost găsită moartă într-un lan de rapiţă, în extravilanul localităţii Parhida, cu urme de tăiere şi înţepare la gât, relatează News.ro.

„Din cercetările efectuate în cauză până la acest moment a rezultat bănuiala rezonabilă că inculpatul J, condamnat anterior pentru săvârşirea unei infracţiuni de omor, în data de 08.05.2026, în jurul orei 11.00, în timp ce se afla în extravilanul localităţii Parhida, com. Tămăşeu, jud. Bihor, i-a aplicat victimei A mai multe lovituri cu un cuţit în zona gâtului, cauzându-i mai multe plăgi tăiat-înţepate care au condus la decesul acesteia”, au arătat procurorii.

În acest dosar, procurorul a formulat o propunere de arestare preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, aceasta fiind admisă, sâmbătă, de Tribunalul Bihor. El este cercetat pentru omor calificat, faptă prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. e) din Codul penal.

La efectuarea cercetărilor, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor, Serviciul de Investigaţii Criminale.

