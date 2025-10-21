Live TV

Data actualizării: Data publicării:
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Sediul primăriei Capitalei. Foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost stabilită pentru 7 decembrie, potrivit unor surse politice citate de Digi24. Decizia a fost agreată în ședința de coaliție aflată încă în desfășurare, după ce au fost analizate mai multe variante. Potrivit acelorași surse, PSD a cerut adăugarea unei anexe la programul de guvernare, prin care să fie garantat că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt. Solicitarea a venit pe fondul temerilor social-democraților că o eventuală colaborare între cele două partide ar putea lăsa PSD în afara guvernării.

ACTUALIZARE 15.03Potrivit unor surse politice citate de Digi24, Partidul Social Democrat a cerut, în timpul discuțiilor din coaliție, completarea programului de guvernare cu o anexă prin care să fie garantat că PNL și USR nu se vor retrage unul în favoarea celuilalt la alegerile pentru Primăria Capitalei. Social-democrații au invocat în repetate rânduri riscul ca o alianță între cele două partide să conducă la excluderea PSD de la guvernare.

Solicitarea PSD nu a fost însă acceptată, au precizat sursele, dar liderii coaliției au convenit ca fiecare partid să aibă propriul candidat la alegerile din 7 decembrie.

În plus, formațiunile din coaliție au stabilit că nu se vor ataca reciproc în campanie, iar conducerile partidelor vor fi responsabile de respectarea disciplinei interne. 

Știrea inițială

Sursele spun că propunerea a venit din partea PNL, fiind una dintre datele avansate atât de premierul Ilie Bolojan, cât și de Sorin Grindeanu.

Potrivit legislației electorale, Hotărârea de Guvern privind stabilirea datei alegerilor trebuie adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de data scrutinului, astfel că executivul urmează să aprobe în perioada următoare calendarul electoral oficial.

În interiorul coaliției au existat discuții privind formula politică pentru aceste alegeri, iar PSD a susținut ca fiecare partid să aibă propriul candidat.

