jandarmi si oamani pe plaja
Foto: Captură video Digi24

Salvamarii au arborat steagul roșu pe tot litoralul românesc, iar jandarmii patrulează pe plajă. De la Eforie până la Mangalia, înotul în mare este strict interzis.

La malul mării vântul s-a intensificat și încă de marți dimineața salvamarii au arborat steagul roșu, începând din Eforie și până în Mangalia.

Pe plaja din Venus au venit și jandarmii în sprijinul salvamarilor, care îi atenționează pe turiști să nu intre în apă. Salvamarii le explică turiștilor că nu au voie să se aventureze în valuri. Chiar dacă valurile nu sunt puternice, sunt curenți foarte puternici.

Așadar, înotul este interzis în mare în toate stațiunile din sudul litoralului.

Polițiștii au spus că vor merge și pe plaja din Jupiter, pentru că și acolo sunt turiști care nu înțeleg că nu au voie să intre în apa mării atunci când este arborat steagul roșu.

În weekendul de Sfânta Maria, patru persoane și-au pierdut viața după ce s-au aventurat în valuri.

