Live TV

Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore

Data publicării:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Tarif fix pe gardă Clasificare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că îşi propune să dea posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore.

El a precizat că nu exclude nici posibilitatea acordării unui tarif fix pe gardă.

„Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca pentru anumite secţii din interiorul acestor spitale, unde se poate şi unde se doreşte şi unde există viziune, gărzile să fie organizate în 12 ore. Dacă mă apuc cu reguli stricte şi facem iar o legislaţie de-aia stufoasă de nu o poate aplica nimeni, ea nu se va putea aplica. Îmi doresc ceva simplu, le dăm posibilitatea, cum am făcut cu ambulatoriile de specialitate şi unde lucrurile funcţionează”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a mai spus că nu exclude varianta unui tarif fix pe gardă, scrie News.ro.

Tarif fix pe gardă

„Nu exclud nici varianta unui tarif fix pe gardă, să renunţăm la procent şi raportat la ceva, să fie un tarif fix pre gardă care să ţină cont, chiar dacă e procent sau nu ştiu, aici trebuie gândit, aici mai avem de calculat, dar există şi această discuţie, o am pe masă, a unui tarif fix care să ţină cont de gradaţia spitalului, care să ţină cont de specialitate, care să ţină cont de alţi indicatori şi care să fie progresiv”, a mai precizat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, duminică seară, că sunt mai multe inechităţi în ceea ce priveşte gărzile pe care medicii le fac în spitalele din România şi că stretegia gărzilor trebuie total schimbată. Acestea se plătesc la nivelul anului 2017, iar vechimea se calculează în ani, nu în ore de muncă.

Clasificare

Ministrul îşi doreşte o clasificare a gărzilor.

„În primul rând, îmi doresc să clasificăm gărzile pe categorii. Gardă la domiciliu, pentru că se practică în toată Europa, gardă de monitorizare şi gardă de urgenţă. Garda de monitorizare înseamnă că medicul îngrijeşte doar pacienţii internaţi în secţia de care răspunde, iar garda de urgenţă înseamănă că medicul interacţionează şi cu urgenţele din afara unităţii sanitare. Sigur, plătite diferit. O altă discuţie ar fi ca plata a gărzilor să se facă pe tarif fix, adică nu pe tarif procentual dintr-un venit, iar acest tarif fix să fie calculat în funcţie de rangul spitalului, în funcţie de specialitate şi în funcţie de alţi indicatori şi de performanţă, cum ar veni, număr de pacienţi, de ce nu, complexitatea cazurilor şi aşa mai departe”, a precizat ministrul.

Colegiul Medicilor din România (CMR) susţine recunoaşterea gărzilor ca vechime în muncă, plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, dar şi introducerea de gărzi cu o durată de 12 ore în spitalele cu un număr mare de cazuri complexe.

„Trebuie înţeles de către toţi factorii implicaţi că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele şi de responsabilitate, astfel încât situaţia gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienţilor, al medicilor, cât şi pentru buna funcţionare a sistemului sanitar”, arată reprezentanţii CMR.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
3
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
oameni care se bucura in venezuela
4
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de performanță
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății: „Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet”. Rogobete vrea reevaluarea tuturor scutirilor de gardă
concediu medical-gettyimages
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: „Are un singur scop”
spital hol medici
Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi”. Ministrul Rogobete trimite Corpul de Control
mita coruptie stomatologie
Statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Ce prevede noul program AP-STOMA
Recomandările redacţiei
G96vN4AXEAAIlq4
„Sunt un președinte răpit. Sunt prizonier de război”. Nicolas Maduro...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
„Un avertisment, nu o insultă”: SUA își intensifică criticile la...
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre ținta României în 2026: Atragerea a minimum 15...
President Donald Trump answers questions from members of the media aboard Air Force One en route to Mount Pocono, Pennsylvania, for a rally on the economy, Tuesday, December 9, 2025. (Official White House Photo by Molly Riley)
Mesaj de avertisment al Departamentului de Stat al SUA: „Trump nu va...
Ultimele știri
SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală
„Groenlanda nu poate fi comparată cu Venezuela”: Insula arctică vrea să restabilească comunicarea cu SUA
Nicu Ştefănuţă, analiză despre instabilitatea securităţii mondiale, care e abia la început: „Se poate încheia în două feluri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Vlad Chiricheş, ca Ibrahimovic în cantonamentul FCSB! Fundaşul campioanei, pachet de muşchi. Foto exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ce investiție i-a promis Donald Trump lui Conor McGregor. Relația celor doi e mai apropiată decât s-ar fi...
Adevărul
Cât de legală este capturarea lui Maduro?
Playtech
Nu arunca bradul de Crăciun după sărbători: iată de ce este încă valoros
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Octavian Popescu, gata să plece de la FCSB! Gigi Becali: ”Am cerut 150.000 €”
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Un pensionar din Italia a lăsat 800.000 de euro îngrijitoarelor românce, însă testamentul a fost contestat...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...