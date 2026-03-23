Live TV

Ambasadorul american la București: Parteneriatul dintre SUA şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important

Data publicării:
ambasador Darryl Nirenberg
Darryl Nirenberg. Foto: US Embassy Bucharest/ Facebook

Noul ambasador al Statelor Unite la Bucureşti, Darryl Nirenberg, spune că parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum și că vrea să consolideze cooperarea dintre cele două țări în trei „domenii cheie” - consolidarea parteneriatului în domeniul apărării şi securităţii, în calitate de aliaţi NATO, extinderea relaţiilor comerciale, inclusiv în domeniul energiei şi al tehnologiei, şi aprofundarea legăturilor strânse dintre cele două ţări.

Darryl Nirenberg îşi prezintă, într-o înregistrare video postată pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la Bucureşti, povestea personală – de la tinereţea petrecută în zona rurală din New York, până la perioada în care a lucrat în Congresul SUA şi nu numai.

„Sunt recunoscător preşedintelui Trump pentru desemnarea mea ca reprezentantul său personal în această ţară remarcabilă. Am crescut într-un orăşel din zona rurală a statului New York, unde valori precum credinţa, familia, comunitatea şi munca asiduă m-au format ca persoană. Aceste valori, pe care le împărtăşesc şi românii, stau la baza relaţiei solide dintre ţările noastre”, afirmă Nirenberg, potrivit News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El a adăugat că se află alături de soţia sa, Lori, şi de câinele lor Gatsby, că fiul lor, Drew, a fost deja în vizită în România, iar fiica lor Kelly urmează să vină în curând.

„Cu toţii suntem nerăbdători să descoperim cultura şi tradiţiiile bogate ale României. Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea Statelor Unite şi României în trei domenii cheie. Consolidarea parteneriatului nostru în domeniul apărării şi securităţii, în calitate de aliaţi NATO, extinderea relaţiilor noastre comerciale, inclusiv în domeniul energiei şi al tehnologiei, precum şi aprofundarea legăturilor strânse dintre cele două ţări”, a adăugat ambasadorul SUA.

El a arătat că acesta este un an special, în care SUA celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea țării.

„Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunţate de fondatorii noştri, care definesc ţara noastră, inclusiv respectul pentru libertăţile fundamentale; principii pe care le împărtăşim cu mândrie alături de România. Lori şi cu mine abia aşteptăm să cunoaştem oameni din toată România şi să învăţăm de la voi şi să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare”, a transmis Nirenberg.

El a încheiat cu mesajul „Vă mulţumesc”, în limba română.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Mesaj RO-Alert în județul Tulcea: avertizare privind posibile căderi...
avon hercules columbia profimedia-0633270523
Un avion al armatei columbiene, cu 110 militari la bord, s-a prăbușit...
giorgia meloni furioasa
Giorgia Meloni îşi recunoaşte eşecul la referendumul privind reforma...
Ultimele știri
Românca arestată pentru că ar fi încercat să intre într-o bază a submarinelor nucleare britanice din Scoția scapă de urmărirea penală
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional. Reacția fostului comisar eurpean
Dominic Fritz propune o rezoluție: USR ar putea rupe colaborarea cu PSD dacă pică Guvernul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Câți bani pierde FRF dacă naționala României ratează calificarea la CM 2026. FIFA pune în joc premii uriașe
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Cât costă carnea de miel direct de la oieri. Preţul pe kilogram calculat pe viu şi carcasă
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...