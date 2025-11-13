Live TV

Ambasadorul Matthew Whitaker, declarație la Cincu: „Avem în continuare mai multe trupe în România acum decât aveam în 2022”

Data publicării:
Matthew Whitaker
Matthew Whitaker. Foto: Profimedia
Din articol
„Un partener fantastic”

Reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, că SUA a deplasat trupe în zonă după invazia Ucrainei şi că ţara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât avea în anul 2022.

„În primul rând, rotaţia trupelor americane, aşa cum am mai spus, a făcut parte dintr-un proces pe care Statele Unite îl analizează mereu în ceea ce priveşte modul în care suntem desfăşuraţi. Am deplasat trupe după invazia Ucrainei din 2022. Toată lumea se aştepta ca, în cele din urmă, să retragem o parte din acele trupe - era timpul să rotim Divizia 101 Aeropurtată - înapoi în Kentucky. Şi a fost foarte firesc să facem asta. Am făcut-o în coordonare completă cu toţi aliaţii noştri, dar mai ales aici, în România. Multe discuţii la multe niveluri, atât militar, cât şi politic. Şi vreau doar să subliniez că avem în continuare mai multe trupe în România acum decât aveam în 2022. Avem planuri în viitor să avem trupe şi oportunităţi de antrenament aici şi în teritoriile aliate NATO”, a afirmat ambasadorul Matthew Whitaker, aflat la Cincu cu ocazia Zilei Distinşilor Vizitatori la exerciţiul Dacian Fall 2025 (DAFA 2025).

„Un partener fantastic”

Oficialul american a arătat că România a fost un „partener fantastic”, iar SUA vor continua să colaboreze îndeaproape cu românii, astfel încât să se asigure că acele capabilităţi ce urmează să fie dezvoltate şi dobândite, în perspectiva alocării a 5% din PIB, aşa cum s-a convenit la Haga, sunt menite să abordeze ameninţările actuale.

„Statele Unite rămân angajate faţă de NATO, rămân angajate faţă de securitatea euro-atlantică, dar am fost, de asemenea, foarte clari în a ne aştepta ca aliaţii noştri europeni să egaleze, să facă mult mai mult, şi vedem asta. Şi astăzi este o dovadă nu doar că România şi Franţa fac mai mult, ci şi toate steagurile care sunt reprezentate în spatele meu. Ştiţi, nu există nimic de interpretat în faptul că Statele Unite au rotit în mod natural o forţă, care era destinată să fie o forţă de creştere, şi continuă să menţină mai multe trupe aici, în România, decât aveam înainte de începerea războiului din Ucraina”, a precizat Matthew Whitaker.

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, în urmă cu două săptămâni, că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională din Divizia 101 Aeropurtată a Armatei SUA.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
Christopher-Eppinger foto petrichor
3
Povestea tânărului de 31 de ani din Germania care a făcut 250 de milioane de euro din...
Petr Pavel
4
Președintele ceh avertizează NATO să răspundă la încălcările spațiului aerian: „Rusia...
Lansarea cu peripeții a robotului rusesc Aidol. F
5
Rusia și-a prezentat primul robot umanoid cu AI. A intrat triumfal pe scenă, dar a căzut...
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Digi Sport
Italienii au făcut anunțul: "Chivu nu e Inzaghi. La revedere în ianuarie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
Daniel Băluță, despre contracandidații săi: „Îi respect pe Ciprian...
echipe de cercetare la locul unde s-a probabusit drona in zona grindu
Șeful Statului Major, despre drona căzută în zona Grindu: Nu a fost...
masina de politie
O fetiţă de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din capitală...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni...
Ultimele știri
Un avion de vânătoare rusesc Su-30 s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament: doi morți
Dragoș Pîslaru: România pregăteşte Cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde euro sub formă de granturi
SRI a finalizat reforma internă: 41 de direcții județene, înlocuite cu 11 direcții regionale. Mai puține funcții manageriale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
visa waiver
Statele Unite ar putea să nu mai acorde vize de imigrant persoanelor supraponderale (Le Figaro)
Serghei Lavrov
Serghei Lavrov a venit cu o nouă teorie prin care explică de ce a anulat Donald Trump summitul cu Vladimir Putin: „Falsuri”
bombardier
SUA au trimis cel mai temut bombardier nuclear la granița Rusiei și au simulat atacuri
monede si bancnote dolari sua
Statele Unite au oprit producţia unei monede a cărei producție costă de patru ori mai mult decât valoare ei
Aurora boreală SUA
Aurora boreală vizibilă în SUA, din New York până în Texas, pe fondul unei furtuni geomagnetice care a luminat cerul
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones pare aproape la fel de tânără ca Jenna Ortega, colega ei de 23 de ani. Apariția care a...
Cancan
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului...
Fanatik.ro
Ce afaceri are cel mai nou deputat PSD ajuns în Parlament. Contracte de milioane de lei cu statul pentru...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Minivacanţă de sărbători: câte zile libere vor avea românii de Crăciun şi începutul anului 2026
Digi FM
O influenceriță care a mințit că are cancer își cere iertare printre lacrimi: "Eram pierdută, depresivă și nu...
Digi Sport
Primăria a făcut anunțul, după ce CSA Steaua nu a trimis pe nimeni la statuia lui Helmut Duckadam
Pro FM
CRBL, despre despărțirea de soția sa: „Cea mai mare minciună este că mi-aș fi părăsit familia!” Ce spune...
Film Now
Adele își face debutul în actorie. Cântăreața va juca în filmul lui Tom Ford, „Cry to Heaven”
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Newsweek
CSM vrea o „tăiere” a pensiilor speciale care le-ar oferi pensii între 32.000 și 80.000 lei. Mai mari ca azi
Digi FM
Începe postul Crăciunului 2025. Ce se mănâncă și care sunt zilele cu dezlegare la pește
Digi World
Cum să dormi mai bine în sezonul rece fără să umfli factura la căldură. De la importanța lenjeriilor de pat...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Morgan Freeman dezvăluie secretul longevității sale la 88 de ani. Sfatul primit de la Clint Eastwood care i-a...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA