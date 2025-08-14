Amenzi uriașe, de până la 100.000 lei pentru românii care construiesc garaje, șoproane, grajuri sau depozite fără autorizație de la primărie. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege privind reforma administrației publice locale, proiect aflată în dezbatere publică.

Dacă până acum construirea de garaje, garduri, anexe ori grajduri era considerată de legea autorităților locale o abatere minoră, iar sancțiunile erau mai mult de formă, acum Guvernul are în dezbatere publică, odată cu reforma primăriilor, și acest gen de abatere.

Astfel, situațiile în care se construiesc astfel de anexe vor fi amendate cu sume care pornesc de la 1.000 lei și pot ajunge până la 100.000 lei.

Cu alte cuvinte, orice fel de construcție fără autorizație, oricât de mică, ar putea fi sancționată cu sume foarte mari.

Diferența dintre suma minimă și maximă este atât de mare, deoarece Executivul vrea să lase autorităților locale posibilitatea de a constata gravitatea construcției fără autorizație, inclusiv a caselor, a blocurilor sau a clădirilor în toată regula, care nu au avizele de la primărie.

Pentru situațiile în care autorizația de construire există, dar nu este respectată, cuantumul amenzilor este cuprins între 5.000 și 20.000 lei, iar pentru refuzul de a lăsa organele de control pe proprietate al amenda fixă propusă este de 10.000 de lei

