Poliţiştii anunţă că acţionează constant pentru siguranţa traficului pe drumurile care duc spre zona unde se desfăşoară festivalul Electric Castle. În primele două zile ale festivalului, agenţii rutieri au aplicat peste o sută de amenzi în valoare de zeci de mii de lei pentru abateri precum lipsa RCA, conducerea sub influenţa drogurilor şi pentru încălcarea regulilor de circulaţie.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj menţine un dispozitiv de ordine şi siguranţă publică adaptat valorilor de trafic şi numărului ridicat de participanţi, poliţiştii acţionând cu efective mărite atât pe timpul zilei, în intervalele cu trafic intens, cât şi pe timpul nopţii, în zona festivalului şi pe principalele căi de acces, pentru fluidizarea circulaţiei, prevenirea accidentelor rutiere şi depistarea conducătorilor auto care încalcă normele de circulaţie. În primele două zile ale festivalului, poliţiştii au desfăşurat acţiuni pe principalele artere de circulaţie şi în proximitatea zonei de desfăşurare a evenimentului, fiind aplicate 113 sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproximativ 70.000 de lei. Dintre acestea, 81 de sancţiuni au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 29 de sancţiuni pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 1.391/2006 privind Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 şi 3 sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto”, informează, sâmbătă, oficialii Poliţiei judeţene Cluj.

Foto: Poliția Rutieră

Pe lângă amenzile aplicate, poliţiştii au reţinut 14 permise de conducere, 13 certificate de înmatriculare şi două seturi de plăcuţe cu numere de înmatriculare.

Unii dintre şoferii opriţi în trafic au comis nu doar contravenţii, ci şi infracţiuni. Unul dintre şoferi a fost prins conducând sub influenţa substanţelor psihoactive, alt conducător auto fiind prins la volan deşi avea dreptul de a conduce suspendat.

Poliţia anunţă că acţiunile agenţilor rutieri vor continua pe întreaga perioadă a festivalului, cu scopul de a asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi de a preveni producerea unor evenimente nedorite.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj recomandă participanţilor la trafic să respecte regulile de circulaţie, indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren şi să adopte un comportament responsabil. De asemenea, înainte de a porni la drum, este recomandată verificarea traseului ce urmează a fi parcurs, inclusiv prin utilizarea aplicaţiilor destinate monitorizării traficului în timp real, pentru alegerea celor mai potrivite rute şi evitarea zonelor aglomerate.

Editor : Liviu Cojan